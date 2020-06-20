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【反5G聯盟】英公司稱發明「反5G裝置」　遭網絡公司拆穿西洋鏡  

科技 14:00 2020/06/20

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近日就有英國公司BioShield聲稱，研發出能夠過濾無限電磁波信號的「5GBioShield」裝置，但及後就被網絡公司拆穿其騙局。

進入數碼年代，5G的出現將為生活帶來巨大的改變及進步，然而卻有不少「反5G」人士稱，5G會為帶來危險，影響人類健康，甚至將5G與疫情扯上關係，亦有燒毀5G基站並稱基站散播病毒的無稽之說。近日就有英國公司BioShield聲稱，研發出能夠過濾無限電磁波信號的「5GBioShield」裝置，但及後就被網絡公司拆穿其騙局。

英國公司BioShield聲稱研發出「5GBioShield」，有獨特技術可以平衡、協調筆記型電腦、智能手機或WiFi路由器等裝置發出的電磁波，售價283英鎊（約2708港元）。（BioShield的官方網站圖片）。

根據台灣3C新報報導，該「5GBioShield」裝置形同一個普通USB，但根據BioShield的官方網站稱，公司有獨特技術「quantum nano-layer shielding」（量子納米層覆蓋），可以平衡、協調筆記型電腦、智能手機或WiFi路由器等裝置發出的電磁波。聲稱當用戶插入USB時，裝置能製造出致敬8至40公尺的「保護網」，過濾有害的電磁波。售價亦達驚人的283英鎊（約2708港元）。

BioShield的官方網站顯示，公司有獨特技術「quantum nano-layer shielding」（量子納米層覆蓋），能製造出致敬8至40公尺的「保護網」，過濾有害的電磁波。（BioShield的官方網站）

>>>【華為危機】傳三星拒提供晶片　華為或正式零件斷供

>>>【科技一周回顧】WhatsApp於巴西增付款功能　 Foodpanda母企洩露逾72萬用戶資料

及後該裝置就被網絡安全公司Pen Test Partners（PTP）盯上，並嘗試拆解該裝置底細。該公司測試後的報告指出，裝置分兩部分組成，一部分是正常USB裝置，容量僅有128MB，另一部分是透明水晶頭，印有基督教人物圖像，相信是裝飾。報告總結，該裝置沒有生產日期及製造商等資訊，僅是普通USB。

網絡安全公司Pen Test Partners（PTP）報告顯示，「5GBioShield」裝置只是一個普通USB，而且容量僅128MB。（PTP網頁）

BioShield公司被拆穿後仍自圓其說，裝置雖然是USB，但機身有圓形貼紙，具有自創的納米層結構，不含電子零件，亦堅持沒有向外界解釋公司技術的義務。（PTP網頁）

BioShield被拆穿後仍自圓其說，裝置雖然是USB，但機身有圓形貼紙，具有自創的納米層結構，不含電子零件，亦堅持沒有向外界解釋公司技術的義務。根據BBC報導，英國消費者保護組織亦認為該裝置是騙局，會讓法院下令關閉BioShield網站。

責任編輯：李彥煒

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