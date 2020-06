【美國經濟】儲局主席鮑威爾：經濟復甦前路充滿挑戰

▲ 儲局主席鮑威爾表示,美國經濟復甦前路充滿挑戰,並警告或有多達數以百萬人仍然面對失業風險。(法新社)

美國最近多項經濟數據表現均好過預期,但似乎未足以扭轉美國聯儲局官員的審慎看法。儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)表示,美國經濟復甦前路充滿挑戰,並警告或有多達數以百萬人仍然面對失業風險。

鮑威爾周五(19日)出席視像會議時直言,美國經濟難以快速或順利復甦。他續指,美國經濟將會走出當前困境,但需要一定時間而且投入更多工作,「而前路更很可能充滿挑戰(The path ahead is likely to be challenging)」,特別是未來或者更有數以百萬人將會失業。

此外,美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁Neel Kashkari受訪時同樣預警,美國經濟可能較原先預期更長時間才可以復甦,並憂慮一旦疫情再度爆發,將會完全逆轉5月份就業數據的改善趨勢。

Kashkari坦言,他個人預期,美國將會迎來第二波疫情爆發,「若有第二波爆發,我預期失業率將會再度上升」。

相關文章:

【港區國安法】李小加:無論美國做什麼 香港仍是中國最國際化、最開放市場

【中美貿易協議】中美夏威夷會面後 中方據報加快採購美國農產品

環時斥滙豐與美國勾結 滙豐︰多年來為中國發展的「堅定支持者」

【港區國安法】任志剛:SWIFT不是美國政府說不讓你用就不用