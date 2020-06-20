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【美國經濟】儲局主席鮑威爾：經濟復甦前路充滿挑戰

金融經濟 12:49 2020/06/20

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儲局主席鮑威爾表示，美國經濟復甦前路充滿挑戰，並警告或有多達數以百萬人仍然面對失業風險。（法新社）

美國最近多項經濟數據表現均好過預期，但似乎未足以扭轉美國聯儲局官員的審慎看法。儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，美國經濟復甦前路充滿挑戰，並警告或有多達數以百萬人仍然面對失業風險。

鮑威爾周五（19日）出席視像會議時直言，美國經濟難以快速或順利復甦。他續指，美國經濟將會走出當前困境，但需要一定時間而且投入更多工作，「而前路更很可能充滿挑戰（The path ahead is likely to be challenging）」，特別是未來或者更有數以百萬人將會失業。

此外，美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁Neel Kashkari受訪時同樣預警，美國經濟可能較原先預期更長時間才可以復甦，並憂慮一旦疫情再度爆發，將會完全逆轉5月份就業數據的改善趨勢。

Kashkari坦言，他個人預期，美國將會迎來第二波疫情爆發，「若有第二波爆發，我預期失業率將會再度上升」。

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