【中印衝突】印度總理莫迪：中方沒有入侵印度領土

▲ 【中印衝突】 「中方沒有入侵印度領土」印度總理稱渴望和平

中國及印度在邊境爆發流血衝突，中印矛盾升溫之際，印度總理莫迪發表電視講話，稱中方沒有入侵印度領土，他稱保護主權高於一切，又稱印度渴望和平及友誼，態度似乎有所軟化。

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莫迪（Narendra Modi）與各政黨開會3小時，討論中印衝突後，旋即發表電視講話，指全國都為約20名犧牲的印度士兵感憤怒及哀傷，但強調印度的領土未有遭中方入侵，印度據點亦沒有被佔據。

莫迪指，印度軍方會全力保家衛國，有力確保無人敢覬覦印度每寸領土，同時稱印度軍方雖有能力，但會以外交途徑向中方表達立場，稱印度渴望和平及友誼，但保護主權高於一切。

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莫迪的最新說法，與印度政府早前聲明似乎有出入。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）早前曾指摘中方，試圖在印度領土修建設施。

在北京，外交部發言人趙立堅亦試圖為事件降溫，稱事件是非曲直很清楚，責任完全在於印方，但強調中方重視中印關係，希望印方與中方相向而行，共同維護兩國關係長遠發展。

事件令印度對中國不滿情緒升溫，民間杯葛中國貨浪潮加劇。有中國公司在當地的鐵路工程合約被取消，印度政府據報有意禁止當地電訊商使用中國的電訊設備。

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責任編輯：文青青

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