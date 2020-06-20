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【中印衝突】印度總理稱渴望和平 「中方沒有入侵印度領土」

環球政治 12:25 2020/06/20

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【中印衝突】 「中方沒有入侵印度領土」印度總理稱渴望和平

中國及印度在邊境爆發流血衝突，中印矛盾升溫之際，印度總理莫迪發表電視講話，稱中方沒有入侵印度領土，他稱保護主權高於一切，又稱印度渴望和平及友誼，態度似乎有所軟化。

【中印衝突】印軍無武器捱打？政府澄清有槍但無開火

【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」

莫迪（Narendra Modi）與各政黨開會3小時，討論中印衝突後，旋即發表電視講話，指全國都為約20名犧牲的印度士兵感憤怒及哀傷，但強調印度的領土未有遭中方入侵，印度據點亦沒有被佔據。

莫迪指，印度軍方會全力保家衛國，有力確保無人敢覬覦印度每寸領土，同時稱印度軍方雖有能力，但會以外交途徑向中方表達立場，稱印度渴望和平及友誼，但保護主權高於一切。

【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷

【中印衝突】印度擬出手報復 中國關稅再添火頭

莫迪的最新說法，與印度政府早前聲明似乎有出入。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）早前曾指摘中方，試圖在印度領土修建設施。

在北京，外交部發言人趙立堅亦試圖為事件降溫，稱事件是非曲直很清楚，責任完全在於印方，但強調中方重視中印關係，希望印方與中方相向而行，共同維護兩國關係長遠發展。

【中印衝突】英媒揭中方使用狼牙棒 印度專家鬧野蠻

【中印衝突】印度擬禁中國電訊設備 恐無緣印度巨大市場

事件令印度對中國不滿情緒升溫，民間杯葛中國貨浪潮加劇。有中國公司在當地的鐵路工程合約被取消，印度政府據報有意禁止當地電訊商使用中國的電訊設備。

【中印衝突】揭修路成肇禍原因 2017洞朗對峙升級版

【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼

責任編輯：文青青

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