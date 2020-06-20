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【科技一周回顧】WhatsApp於巴西增付款功能　 Foodpanda母企洩露逾72萬用戶資料

科技 12:00 2020/06/20

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.WhatsApp新增付款功能　率先開放巴西地區使用

電子支付在港逐漸普及，衍生出不少支援電子付的應用程式。早前，WhatsApp在印度測試付款功能後，近日就宣布於巴西推出電子支付功能，並計劃未來開放至全球用戶。

據外媒報道，WhatsApp母公司Facebook於昨（15日）宣布，為WhatsApp新增電子支付功能，該功能率先在巴西開放，支付系統會與Facebook Pay結合，將為用戶免費提供點對點加密的支付服務。

<<【網絡安全】3萬WhatsApp用家電話號碼外洩可Google搜尋

<<【中小企教室】WhatsApp Business懶人包　免費整理、快速回覆

2.蘋果2019年App Store交易額　突破4萬億港元

蘋果（Apple）一年一度開發者大會（WWDC）將於下星期綫上舉行。蘋果今日率先公布，2019年App Store於全球市場的交易額，錄得5,190億美元（約4萬億港元）。

該報告由蘋果委託研究公司Analysis Group進行，結果發現業務價值最高的類別，為流動商務app、數碼商品與服務app，以及app內廣告。

<<【蘋果WWDC】蘋果開發者大會6月23網上舉行　活動內容率先公布

<<【每日焦點】續見Apple升級好消息 迎下週WWDC盛會

3.【數據洩漏】Foodpanda母企逾72萬用戶資料遭洩露！香港亦有份

疫情期間，不少餐廳推出抗疫優惠餐、外送服務救亡，市民為減少外出亦轉而嗌外賣。不過，其中一間最受港人歡迎的餐飲外送平台Foodpanda，其母公司Delivery Hero近日爆出多達72萬條用戶資料被洩露，包括姓名、電子郵件、電話、地址座標等數據。涉及14個受影響地區或國家，香港同樣「榜上有名」。

<<【官方回應】母企爆資安事故　Foodpanda香港：本地400個Email遭洩露

4.Uber Transit正式登陸香港　話你知轉乘最平、最快方法

Uber今天宣布，將在本月内陸續向所有香港用家開放Uber Transit，讓乘客可以實時掌握公共交通資訊，幫助選擇最合適的出行方式。 用家屆時能透過Uber Transit查看各項交通工具的路線建議，得悉全面的實時交通資訊及詳細路線交通導航，當中包括港鐵、小巴、電車、巴士和私人屋苑邨巴的資料，以選擇最快捷和經濟實惠的交通方式到達目的地。

責任編輯：李寶如

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