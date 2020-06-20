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【港股追蹤】弊傢伙！炒錯咗？　中興不具芯片生產製造能力

股樓投資 12:26 2020/06/20

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因報道指，中興通訊（00763）擁有7納米芯片的量產能力，觸發股價大漲，過去一周累漲近三成。股民熱血沸騰之際，中興澄清本身不具備芯片生產製造能力，看來今鋪「食詐糊」的機會很大！

中興分別通過公司官網和深交所的「互動易」澄清，之前指公司7納米芯片規模量產，5納米芯片開始導入的信息存在誤讀，部分報道與事實不符。

原來，中興專注於通信芯片的設計，並不具備芯片生產製造能力。有關生產和製造方面，公司依托全球的合作伙伴進行分工生產。

相關文章：【至叻板塊】618效應　由綫上炒到綫下

事實上，市場之所以對中興量產芯片的消息甚為雀躍，皆因中美角力之際，美國在科技領域對中國處處制肘，當中涉及晶圓代工，直接影響中國的芯片供應，華為更是苦不堪言。換言之，一旦中興具有生產製造能力，不但能解國家之困，錢途自然無限。而實情是，中興只管設計，若果美國繼續封殺中國科技發展，中興也很難獨自其身。

相關文章：【由頭升到尾】實現晶片量產　中興單日勁升21%

確實，國內投資者也很着急，馬上追問中興公司：「公司能為華為代工生產7nm芯片嗎？」，可是答案要大家失望了！

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撰文 : 林衛

晶片 華為 中興通訊（00763） 香港股票

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