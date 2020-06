【港股追蹤】弊傢伙！炒錯咗？　中興不具芯片生產製造能力

因報道指,中興通訊(00763)擁有7納米芯片的量產能力,觸發股價大漲,過去一周累漲近三成。股民熱血沸騰之際,中興澄清本身不具備芯片生產製造能力,看來今鋪「食詐糊」的機會很大!

中興分別通過公司官網和深交所的「互動易」澄清,之前指公司7納米芯片規模量產,5納米芯片開始導入的信息存在誤讀,部分報道與事實不符。

原來,中興專注於通信芯片的設計,並不具備芯片生產製造能力。有關生產和製造方面,公司依托全球的合作伙伴進行分工生產。

事實上,市場之所以對中興量產芯片的消息甚為雀躍,皆因中美角力之際,美國在科技領域對中國處處制肘,當中涉及晶圓代工,直接影響中國的芯片供應,華為更是苦不堪言。換言之,一旦中興具有生產製造能力,不但能解國家之困,錢途自然無限。而實情是,中興只管設計,若果美國繼續封殺中國科技發展,中興也很難獨自其身。

確實,國內投資者也很着急,馬上追問中興公司:「公司能為華為代工生產7nm芯片嗎?」,可是答案要大家失望了!

