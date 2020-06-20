▲ 根據外媒報導，三星已拒絕幫華為代工5G手機晶片，且另一消息亦指出，加拿大電信商亦拒絕用華為5G設備，改用三星。

【華為危機】傳三星拒提供晶片 華為或正式零件斷供

中美貿易戰下，美國對禁止中國進口高科技電子晶片零件及軟件，對國家大廠華為而言，影響深遠，近月不斷傳出華為電話的智能電話晶片供應或被切斷，根據外媒報導，三星已拒絕幫華為代工5G手機晶片，且另一消息亦指出，加拿大電信商亦拒絕用華為5G設備，改用三星。

據韓國《中央日報》報導，華為已向三星電子發出代工智能手機晶片的訂單，卻遭到拒絕。此前這些產品，一直都是委託台積電代工，但由於華為禁令，台積電已無法再供貨。整體而言，美國施加壓力仍然很大，雖然華為似退讓，有意讓出手機市佔率，但三星對此有不同想法。

▲ 分析師指出，不僅旗艦機生產停滯，明年以致後年的技術路線圖亦受影響。（法新社圖片）

分析指，目前有能力為華為建立非美國生產線的供應商，只有南韓三星及台積電，而中芯的製程還停留在14nm制式水準，如此一來華為零件或可能真的斷供。最終，或需要使用高通晶片來替代其國產的麒麟晶片零件，並同時需要得到美國批准。供應鏈方面消息亦顯示，華為零部件的採購訂單已明顯縮水，分析師指出，不僅旗艦機生產停滯，明年以致後年的技術路線圖亦受影響。

華為受壓 三星成大贏家

此外近日又有消息指，加拿大電信商排除華為轉向三星下單。近期三星一直積極擴大5G設備客戶群，包括美國、加拿大和紐西蘭等國家。自美國政府指控，北京可能利用華為5G設備執行間諜活動，積極要求盟國加入圍堵華為行列。

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據調查，三星在5G設備的市佔已達23.3%，雖不如華為及愛立信，但可望今年會繼續攀高。三星在去年底拿下了加拿大電信商Videotron的訂單，今年2月美國Cellular亦表明將採用三星的解決方案，3月又拿下紐西蘭Spark的5G合約，如今加拿大市佔將近28%的電信商Telus，亦與三星合作，但加拿大政府對華為的態度卻仍未清晰。

對三星而言，擴大5G設備市場或比搶下華為手機市佔更吸引。有消息指出，華為向聯發科下了3倍訂單，不過就算真能鑽禁令漏洞，聯發科的人力可能還不足以應付。

其次市場亦擔憂，中美戰火會蔓延至記憶體，雖然目前記憶體不在華為禁令範圍，但若美國有意擴大制裁，記憶體很可能會是下一個目標。

責任編輯：李彥煒

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