Uniqlo口罩日本熱賣 舒服10秒？可能唔多啱香港用？

Uniqlo自家口罩於周五（19日）開賣，網上及實體店同時有售，據日本傳媒報導，東京有Uniqlo店前一早已有人排隊等買口罩，開賣後細碼最快賣光，中碼及大碼稍後亦冇貨，網上則很快賣光。

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▲ Uniqlo口罩分大中細碼，開售當日最快賣光是細碼。（網上圖片）

日本網媒RocketNews的記者試用後報告，指口罩質料非常幼滑，戴上後感覺舒服，不過只係10秒，之後感覺侷促，似戴上了兩至三個一次用的口罩。指此口罩十分厚身，可能是為加強防護之故，但因此令口罩侷身，極不合大熱天在戶外使用，在室內用要開行冷氣，可能冬天戶外時最合用。

▲ Uniqlo口罩用AIRism功能三層製成。（網上圖片）

香港夏天又濕又熱，冬天都仲可以穿短䄂衫，戴上這款口罩又會點呢？會不會嘴鼻侷桑拿？

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