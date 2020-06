【宏觀中國】全球資金無路走　中國債券竟變搶手貨？

除了滬深股通獲得天量外資流入外,原來中國債市同樣得到外資青徠,連續18個月獲得外資增持,看來沒有受到新冠肺炎疫情、經濟不確定和中美角力的影響。

根據中債登、上清所公布的月報顯示,5月外資在中國債市淨增持1,145.9億元人民幣,創單月淨增持額度的歷史新高。同時,外資持有總量達2.43萬億元人民幣,在債市的佔比為2.61%,也刷新了歷史紀錄。

分析指,外資已連續18個月增持中國債券,自2月28日起,有9隻中國國債被納入摩根大通全球新興市場政府債券指數,令外資淨買入量開始大增。

當然,更根本的原因就是在全球超低息環境下,零息甚至負利率的資產愈來愈多,致使人民幣資產變得吃香。

先不說德國、法國的國債息率早已是負息,連曾經爆發債務危機的希臘10年國債息率亦跌至1.2厘左右。相對之下,中國債息明顯更吸引,10年國債息率為2.9厘,只要中國繼續開放金融市場,人民幣資產將保持吸金的勢頭。

