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【宏觀中國】全球資金無路走　中國債券竟變搶手貨？

股樓投資 11:00 2020/06/20

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除了滬深股通獲得天量外資流入外，原來中國債市同樣得到外資青徠，連續18個月獲得外資增持，看來沒有受到新冠肺炎疫情、經濟不確定和中美角力的影響。

相關文章：【趣話財經】北上資金迫近歷史高位　A股蠢蠢欲動？

根據中債登、上清所公布的月報顯示，5月外資在中國債市淨增持1,145.9億元人民幣，創單月淨增持額度的歷史新高。同時，外資持有總量達2.43萬億元人民幣，在債市的佔比為2.61%，也刷新了歷史紀錄。

相關文章：【宏觀中國】全年近20萬億　新增貸款規模是多還是少？

分析指，外資已連續18個月增持中國債券，自2月28日起，有9隻中國國債被納入摩根大通全球新興市場政府債券指數，令外資淨買入量開始大增。

當然，更根本的原因就是在全球超低息環境下，零息甚至負利率的資產愈來愈多，致使人民幣資產變得吃香。

相關文章：【至叻板塊】618效應　由綫上炒到綫下

先不說德國、法國的國債息率早已是負息，連曾經爆發債務危機的希臘10年國債息率亦跌至1.2厘左右。相對之下，中國債息明顯更吸引，10年國債息率為2.9厘，只要中國繼續開放金融市場，人民幣資產將保持吸金的勢頭。

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撰文 : 林衛

國債 中國 債券 外資 人民幣

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