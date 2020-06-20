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【快入！附比拼表】7月接受申請 4居屋逾7000單位

股樓投資 10:32 2020/06/20

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房委會7月將接受申請居屋，今期推售4個居屋項目，逾7000個單位，創21年來推售最多單位的一次。這4個項目包括是火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑及粉嶺皇后山山麗苑。單位面積由277至613平方呎。建議63折發售，臨時售價由123萬至513萬元，平均呎價由約5400元至7784元。有消息指房委會今次將調整綠白表比例至4比6，首次白表比例高於綠表。

鑽石山啟翔苑

距離港鐵站：鑽石山站數分鐘步程

單位數目： 940

單位面積（平方呎）：294-501

63折後建議售價：229－513萬

呎價：9365

預計完工：2023年5月

相關文章：月入6萬小夫妻勇闖樓市 私樓上車再供父母新居屋

相關文章：2月未補地價居屋成交僅88宗

火炭彩禾苑

距離港鐵站：火炭站約15分鐘步程

單位數目：806

單位面積（平方呎）393-613

63折後建議售價：252-489萬

呎價：7550

預計完工：今年

 

馬鞍山錦駿苑

距離港鐵站：大水坑站約8分鐘步程

單位數目：2079

單位面積（平方呎）311-494

63折後建議售價：199-406萬

呎價：7784

預計完工：2012/2022

 

粉嶺皇后山山麗苑

距離港鐵站：15分鐘車程

單位數目：3222

單位面積（平方呎）:277-451

63折後建議售價：123-272萬

呎價：5443

預計完工：2021

 

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撰文 : 高富健

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