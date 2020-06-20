【美股收市】蘋果暫關11店 道指跌208點高低波幅近700點

美股周五在指數及股票期指期權四重結算日，道指高低波幅近700點，美國疫情出現反彈迹象或礙經濟復甦，因應確診病例增多，蘋果（美：AAPL）宣布將再暫時關閉部分門店，道指早段因中美角力暫未見惡化所錄逾370點升幅蒸發，尾市一度急跌逾300點，郵輪股及航空股成跌市重災區。

本港今晨4時（即收市），道指跌208點，報25871點；標指跌17點，報3097點；納指升3點，報9946點，指數早段曾漲110點，再次升破10000點大關。

總結一周，道指累升1%，標指累升1.9%，納指累升3.7。

標指11個板塊10個下跌，僅醫療保健股升0.9%，公用股挫逾3%最傷，能源、工業及房地產股均跌逾1%。

彭博社周四報道，中國正增加購買美國農產品，以兌現中美貿易戰首階段協議。市場憧憬因港區國安法等問題，再次變得關係緊張的中美角力，暫時不會進一步升級。

由於新冠病毒感染率再度激增，蘋果表示再次暫時關閉佛羅里達州和阿利桑那州等11間美國門店，蘋果股價由升轉跌0.6%。

國際郵輪協會(CLIA)公布，因應疫情關注，全球主要郵輪公司已同意，自願延長暫停郵輪離開美國的規定，直至9月15日。美股郵輪概念板塊全綫下挫。挪威郵輪（美：NCLH）、皇家加勒比郵輪（美：RCL）、嘉年華郵輪（美：CCL）曾挫7.1%至8.2%。

美滙指數升0.2%，報97.61；歐元跌0.2%，報1.1184美元；日圓升0.1%，報106.82兌1美元。

油價表現搶眼，紐約期油及布蘭特期油分別升2.3%及1.6%，報39.75及42.19美元。石油相關股份受惠向好，兩大藍籌油企埃克森美孚（XOM）及雪佛龍（美：CVX）曾升2.9%及2.7%後有回吐。

一眾與疫情相關股份由升轉跌，戲院營運商龍頭AMC Entertainment（美：AMC）早段股價大升11%，惟尾市倒跌1.6%。公司表示，旗下美國的戲院7月15日將會恢復營業，趕及上演兩部重量級電影《木蘭》（Mulan）及《天能》（Tenet）。戲院初步只會容許3成觀眾入場，員工也會佩戴口罩，並且加強清潔。

道指成份股、《木蘭》發行商華特迪士尼（美：DIS）亦跌3.4%。

受惠美國經濟重啟近期反彈的航空股捱沽，美國航空（AAL）、聯合航空（UAL）、達美航空（DAL）及西南航空（LUV）跌幅介乎3%至6.4%。