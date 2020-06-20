  • 29°C
香港時間 : 2020620日 (六) 06:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股收市】蘋果暫關11店 道指跌208點高低波幅近700點

環球經濟金融 04:47 2020/06/20

分享：

美股周五在指數及股票期指期權四重結算日，道指高低波幅近700點，美國疫情出現反彈迹象或礙經濟復甦，因應確診病例增多，蘋果（美：AAPL）宣布將再暫時關閉部分門店，道指早段因中美角力暫未見惡化所錄逾370點升幅蒸發，尾市一度急跌逾300點，郵輪股及航空股成跌市重災區。

本港今晨4時（即收市），道指跌208點，報25871點；標指跌17點，報3097點；納指升3點，報9946點，指數早段曾漲110點，再次升破10000點大關。

總結一周，道指累升1%，標指累升1.9%，納指累升3.7。

標指11個板塊10個下跌，僅醫療保健股升0.9%，公用股挫逾3%最傷，能源、工業及房地產股均跌逾1%。

彭博社周四報道，中國正增加購買美國農產品，以兌現中美貿易戰首階段協議。市場憧憬因港區國安法等問題，再次變得關係緊張的中美角力，暫時不會進一步升級。

由於新冠病毒感染率再度激增，蘋果表示再次暫時關閉佛羅里達州和阿利桑那州等11間美國門店，蘋果股價由升轉跌0.6%。

國際郵輪協會(CLIA)公布，因應疫情關注，全球主要郵輪公司已同意，自願延長暫停郵輪離開美國的規定，直至9月15日。美股郵輪概念板塊全綫下挫。挪威郵輪（美：NCLH）、皇家加勒比郵輪（美：RCL）、嘉年華郵輪（美：CCL）曾挫7.1%至8.2%。

美滙指數升0.2%，報97.61；歐元跌0.2%，報1.1184美元；日圓升0.1%，報106.82兌1美元。

油價表現搶眼，紐約期油及布蘭特期油分別升2.3%及1.6%，報39.75及42.19美元。石油相關股份受惠向好，兩大藍籌油企埃克森美孚（XOM）及雪佛龍（美：CVX）曾升2.9%及2.7%後有回吐。

一眾與疫情相關股份由升轉跌，戲院營運商龍頭AMC Entertainment（美：AMC）早段股價大升11%，惟尾市倒跌1.6%。公司表示，旗下美國的戲院7月15日將會恢復營業，趕及上演兩部重量級電影《木蘭》（Mulan）及《天能》（Tenet）。戲院初步只會容許3成觀眾入場，員工也會佩戴口罩，並且加強清潔。

道指成份股、《木蘭》發行商華特迪士尼（美：DIS）亦跌3.4%。

受惠美國經濟重啟近期反彈的航空股捱沽，美國航空（AAL）、聯合航空（UAL）、達美航空（DAL）及西南航空（LUV）跌幅介乎3%至6.4%。

美滙指數 港區國安法 紐約期油 布蘭特期油 航空股 中美貿易戰 蘋果（Apple，美：AAPL） 美股 疫情 道瓊斯工業平均指數

上一篇文章

【港區國安法】歐洲議會通過沒約束力決議　不滿中國就港區國安法立法

下一篇文章

【儲局官員】卡什卡利憂今秋美第二波疫情 失業率或再升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】中國俘獲4印度高級軍官 釋放10戰俘
【中印衝突】中國俘獲4印度高級軍官 釋放10戰俘
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」
【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」