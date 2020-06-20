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儲局評估銀行資本 新冠病毒情景擬納測試範圍

環球經濟金融 05:26 2020/06/20

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因應新冠病毒疫情爆發導致出現獨特財務狀況，美國聯儲局今年改變對銀行進行壓力測試的方式。

美聯儲理事夸爾斯（Randal Quarles）周五宣布，除了衡量銀行為應對經濟急劇下滑的嚴格標準外，美聯儲今年還將增加三種新情景。這些情景將檢測不同的經濟恢復模式，並研究銀行將如何應對。

此前壓力測試的重點是企業債務和房地產壓力、以及失業率高於07至09年大衰退期間10%的峰值。這種情況不及目前13.3%的失業率那麼劇烈，但比在美聯儲採取積極行動後緩解的債務市場情況要嚴重得多。

夸爾斯表示：「但是更大的問題，是疫情和經濟發展過程中前所未有的不確定性。合理的經濟預測範圍很廣，並且會不斷變化。我們不知道經濟重新開放的速度、消費者行為方式或新一輪遏制疫情措施的前景。經濟前景的不確定性是前所未有。」

因此，美聯儲增加三個條件來檢測銀行的表現，分別為經濟呈V型、U型和W型復甦的情景。

夸爾斯指出，所有情景都不是美聯儲的預測，而是經濟可能走向的「合理情景」。

聯邦公開市場委員會此前發布對經濟的展望，預計今年美國GDP將下跌6.5%，隨後在2021年迅速反彈5%。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周三表示，6月25日將公布聯儲局的銀行壓力測試結果。

美聯儲理事夸爾斯（Randal Quarles，左）和日本首相安倍。（法新社資料圖片）

美國 疫情 失業 鮑威爾 失業率 GDP 美國聯儲局

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