▲ 【美國疫情】重新關門 蘋果11分店不敵第二波疫情

美國新冠肺炎疫情第二波爆發，新增確診人數重上每日3萬以上，回到5月初封城期間水平。美國疫情再次爆發，蘋果（Apple）近期重開美國各地分店努力亦受到阻滯。Apple宣佈，美國各地至少11家分店會再次關閉。

美國多州新冠病毒感染率再度激增，蘋果上周五（19日）表示，公司會重新關閉亞利桑那州、佛羅里達州、北卡羅來納州、南卡羅來納州合共11間零售店。蘋果在這些州份共有27間分店。蘋果股價（美：AAPL）上周五亦由升轉跌，低收0.6%。

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美國各地5月開始解除防疫限制措施，蘋果美國分店亦跟隨陸續重開。 截至上周，蘋果在美國271家分店中，已有154家重開。

蘋果零售總監Deirdre O'Brien在致客戶信中表示，蘋果部分分店重新關門，是個基於數據的決定，公司會考慮分店所處地區情況，重開分店並不等於不會在必要時再次關閉。

美國重啟經濟下，多州新冠肺炎感染病例重新加速增長。約翰斯霍普金斯大學數據顯示，美國上周有8個州份，日均新冠肺炎新增病例都創下新高，包括亞里桑那州、加利福尼亞州、佛羅里達州、內華達州、俄克拉荷馬州、南卡羅萊納州、得克薩斯州，以及猶他州。

其中，佛羅里達州過去7天每日平均新增2,408例，較前一周日劇增90%。佛州橙縣（Orange County）政府於19日簽署行政令，要求所有人日常工作、生活、外出都必須佩戴口罩。

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