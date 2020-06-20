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【美股戰報】美股由升轉跌　疫情第二波風險增

股樓投資 00:30 2020/06/20

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美股開市曾一度報捷，道瓊斯工業平均指數、標普500指數、納斯達克指數漲幅由0.96%至1.17%不等，惟由於疫情未有緩和，蘋果更宣布關閉疫情重災區佛羅里達州、亞利桑拿州、南卡羅萊納、北卡羅來納的部份商店，美股由升轉跌，現時標指報3104點，跌0.36%。

相關新聞：【美股分析】留力新經濟股　「反彈第二波」吼3隻ETF

美國聯儲局理事夸爾斯（Randal Quarles）表示，聯儲局必需將新冠病毒納入其壓力測試範圍，而現時的前景展望中仍未完全反映第二波疫情風險，至於聯儲局委員之一的波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)表示，注意到市場對「大街貸款計劃」有相當大興趣，而當局預計2020年底前，美國失業率將會維持雙位數，故有需要為貨幣政策提供更多支持。

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