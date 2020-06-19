天貓3C家電銷售量超京東？　京東怒斥遭「黑公關」籲監管部門調查

▲ 天貓對戰京東狗？

「618」電商大促銷，兵家必爭主場，打起一場無硝煙之戰。京東 （09618） 官方微博發文稱，618電商大促銷期間，在網絡上遭受惡意攻擊及抹黑，相關內容涉及數百個營銷賬號、相關鏈接近千條、閱讀瀏覽量上千萬，強烈呼籲監管部門介入調查「618」背後的「黑公關產業鏈」。針對該情況，京東方面已經收集證據並遞交至公安、網信等監管部門。

綜合內地媒體報道，事因內地第三方數據調研機構「易觀」6月17日發布《618主流電商平台3C數碼家電品類銷量監測》報告指，阿里巴巴 （09988） 旗下天貓3C家電的銷量已超越京東，排名第一，京东第二、苏宁易购第三、拼多多（美：PDD）第四。（3C即：電腦及其周邊、通訊、消費電子三種家電縮寫）

京東的官方微博賬號「京東發言人」對此給予反擊稱，6月17日，即「618終極大戰」的前夕，某市調機構違背行業「常識」，發布了一則《618主流電商平台3C數碼家電品類銷量監測》報告，之後幾小時內，網上就圍繞該報告，集中出現一批內容雷同、步調一致的、針對京東發布的不實消息和詆毀抹黑的文章，涉及數百個營銷賬號，相關鏈接接近千條，閱讀瀏覽量近千萬。

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