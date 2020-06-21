【筍盤推介】九龍區港鐵上蓋屋苑 擁新淨靚裝外望園景
新盤市場愈來愈暢旺，帶動二手交投量也回升，值得留意的，是近日成交業主的議價空間明顯大減，更有部份業主反價。以下介紹的兩房單位放盤，屋苑屬九龍東的知名藍籌屋苑德福花園，實用面積496平方呎，叫價668萬元，呎價較同類放盤低水約4.4%，單位叫價也較銀行估值更平40萬元，適合準備上車人士。
放盤詳細資料如下：
|物業地址：
|九龍灣-德福花園K座低層3室
|實用面積：
|496平方呎
|間隔：
|2房
|叫價：
|668萬
|賣點：
|
．單位擁新淨靚裝
．間隔四正，外望開揚景色
．實用率達78%
．九龍灣站上蓋地標屋苑
．屋苑下為逾8萬呎德福廣場
有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/3fu0UzY
以下有更多單位相片：
註：
．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 陳詠妍