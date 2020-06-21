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【筍盤推介】九龍區港鐵上蓋屋苑　擁新淨靚裝外望園景

股樓投資 08:00 2020/06/21

分享：

新盤市場愈來愈暢旺，帶動二手交投量也回升，值得留意的，是近日成交業主的議價空間明顯大減，更有部份業主反價。以下介紹的兩房單位放盤，屋苑屬九龍東的知名藍籌屋苑德福花園，實用面積496平方呎，叫價668萬元，呎價較同類放盤低水約4.4%，單位叫價也較銀行估值更平40萬元，適合準備上車人士。


放盤詳細資料如下：

物業地址： 九龍灣-德福花園K座低層3室
實用面積： 496平方呎
間隔： 2房
叫價： 668萬 
賣點：

．單位擁新淨靚裝

．間隔四正，外望開揚景色

．實用率達78%

．九龍灣站上蓋地標屋苑

．屋苑下為逾8萬呎德福廣場
．單位較銀行估價平40萬元
．單位叫價較同屋苑呎價平4.4%

 

 

 


有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/3fu0UzY
 

以下有更多單位相片：

德福花園位於九龍灣站上蓋

單位外望開揚景色

 

浴室已裝修

單位採開放式廚房設計

單位間隔四正

 

 

註：

．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

 

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撰文 : 陳詠妍

九龍灣 放盤 估價 德福廣場 Telford Plaza
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