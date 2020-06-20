內銀讓利1.5萬億後股價何去何從？

中國宏觀經濟欠佳，盈利能力強大的內地銀行難免要成為開刀目標，日前便中國國務院常務會議便要求內銀「割肉」，讓利1.5萬億元（人民幣，下同）。雖然這並不意味著整個銀行板塊盈利會倒退1.5萬億元，但在政策導向下內銀盈利受損將無可避免，甚至可能拖累其派息，情況不禁令人重新思考投資內銀的原因。

國常會於18日表示，要進一步通過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款、實施中小微企業貸款延期還本付息、支持發放小微企業無擔保信用貸款、減少銀行收費等一系列政策，推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元人民幣。消息一出，內銀股價即普遍下挫。

簡單來說，如果無其他措施推出幫助銀行，銀行各項關鍵指標如淨息差、淨利息收入、非利息收入、資產質素等都將面臨進一步壓力。

雖然國常會要求銀行讓利，但相信人行同時會透過調低存款準備金利率等措施減輕銀行負債成本，如有必要人行更會降低存款基準利率，因此對於盈利的影響將少於1.5萬億元。然而，在貿易戰、肺炎等因素夾擊下，投資界早已將今年內銀純利增長的目標調低至低單位數甚至零，如再加上今次政策，內銀純利表現勢將雪上加霜。

內銀市賬率近年大部份時間低於1，意味著其股價長期較資產價值存有折讓；近月內銀市賬率更持續於歷史底部徘徊，券商富瑞數據顯示，內銀現時市賬率僅0.72倍。

值得留意的是，內銀近年盈利雖穩步增長，但股價表現卻未跟隨盈利走勢，反映兩者關連度不大。歸根究底，銀行作為百業之母，代表整個宏觀經濟的縮影，如內地經濟未見起色，內銀自難獨善其身。因此，雖然內銀估值低殘，而且派息政策穩定（但股息金額可能會隨盈利倒退而減少），但其面臨的經濟、政策，以至盈利風險均令投資者入市時需再三思量。

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