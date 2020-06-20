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【至叻板塊】618效應　由綫上炒到綫下

股樓投資 10:00 2020/06/20

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港股未破悶局，不過市場游資多，自然多炒作。今周強勢板塊均與消費零售相關，不知是否跟國內「618」購物節的原故。最勁竟然是百貨超市板塊，完全無受北京爆發第二波疫情的影響。

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值得注意是，百貨超市板塊的表現頗為全面，並不是靠個別一兩隻股撐起全家，今周平均漲幅為9.3%，股價升幅達雙位數的，一共有4隻，包括中國順客隆（00874）、聯華超市（00980）、百盛集團（03368）及高鑫零售（06808）。

據內地報道，國內舉行的「618」購物節，不僅綫上的反應熱烈，連綫下的門店同樣丁財兩旺，例如銀泰百貨個別門店在「618」期間的銷量增長超過300%。另外，也反映國內居民無法外遊，購買力轉化成內需，消息觸發股價由谷底反彈。

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強勢榜第二名的是二、三綫的科網股，平均漲幅為7.6%。主要領頭羊集中在雲端股份，包括金蝶國際（00268）、金山軟件（03888）、浪潮國際（00596），升幅介乎13.9%至19.3%。一來之前一綫科網當炒，今周稍為抖抖氣，資金轉炒二、三綫科網股；二來北京疫情反彈，理所當然，雲端概念又再次受惠。

 

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撰文 : 林衛

板塊 百盛集團（03368） 聯華超市（00980） 浪潮國際（00596） 金蝶國際（00268） 高鑫零售（06808） 金山軟件（03888） 香港股票

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