【今日估一估】 「股壇金手指」謝清海罕見「平民LOOK」登場　因乜事笑到見牙唔見眼﹖

有「股壇金手指」之稱的惠理集團（00806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海，每次出席公開場合，或接受傳媒訪問，必定是一身「官仔骨骨」的金融才俊打扮。有天小編收到惠理集團公關傳送來相片，第一時間也認不出相中人是謝清海本人。



相片中的謝清海捧著一磚耀眼的黃金，露出一副燦爛的笑容。原來謝清海早前剛率領一班公司的管理層參觀香港國際機場貴金屬儲存庫。

▲ 惠理集團（00806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海



今年以來，疫情帶動避險情緒升溫，黃金已跑贏大多數主流資產，其中金價在五月上漲了2.6%，收報每盎司1,728美元。雖然6月初時金價有所回吐，曾跌至每盎司1,677美元。但新冠疫情帶來的不確定性仍在，中美關係複雜化，近期美國爆發的國內動盪加重市場不確定性，在當前的低利率環境下，截至周五（19日），黃金收報每盎司1,724美元，惠理集團預計，黃金投資需求仍受支撐。

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其中黃金ETF的表現也相當突出，據世界黃金協會資料，全球黃金ETF在5月繼續錄得強勁淨流入，總規模已達到3,510噸的歷史新高。黃金ETF在今年前五個月的流入超過了此前任何一年的紀錄。

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由惠理集團發行的價值黃金ETF （03081），為香港市場上唯一實金庫存於香港的黃金ETF，該ETF的管理及實體黃金均儲存在香港，有效減少因地緣政治、運輸帶來的風險，而惠理集團儲存的實金就位於上述位於國際機場貴金屬儲存庫，此為香港首個大型貴金屬儲存庫，由香港機場管理局全資擁有和營運。出於安全保障考慮，機場貴金屬儲存庫未設官網，持有由香港特別行政區政府按保安及護衛服務條例發出的第一類保安公司牌照，受嚴格的規管，擁有堅固的倉儲設計和機密的保安系統，由獨立警報中心24小時監控，安全級別高。

▲ 惠理基金存放於國際機場貴金屬儲存庫的實金



究竟惠理基金手持多少黃金﹖原來集團在香港機場貴金屬儲存庫存放了約3噸的實物金條，據了解，3噸黃金市值高達約9億元。而集團公關表示，以目前價值黃金ETF的總資產值計，金庫黃金總值約13億港元。

各位網民如希望知道更多關於價值黃金ETF或國際機場貴金屬儲存庫資料，可留意今期iMoney的惠理基金專欄。

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