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【考考你】牛市、熊市就聽得多　唔講唔知原來仲有呢啲市

股樓投資 23:50 2020/06/19

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股票市場聽得最多就係牛市和熊市，但小編近日長智識了！原因是，近日市場上出現了一個「袋鼠市」的說法。日前CNBC指：「如今的股市不是牛市也不是熊市，是袋鼠市kangaroo market了。」，掀起市場不少討論，甚至被網民揶揄是否請了來自澳洲的分析師，故攪了個新動物出來。不過笑歸笑，到底什麼是袋鼠市？試幻想一下袋鼠是怎樣跳的，牠們跳得好快好頻密，卻彈跳幅度不太大，套用在股市上，就是形容股市不停上上落落，但上落幅度不大。

袋鼠

再看看，發現原來形容股市的還有其他動物，如「羊市」、「猴市」。先說一下羊市吧！「羊市思維」是美國「共同基金之父」紐伯格總結出的一條投資法則。所謂「羊市」，既非牛市也非熊市，漲跌幅度在10%上下，多數股票一般都屬於羊市，投資者必須用自己的智慧和思想去分析和選擇。

然而，在羊市中最經常發生的是，大多數股民會像羊群一樣跟隨着某些領頭羊去投機，結果羊群統統被殺戮，有時會被剪掉一身羊毛，有時則只留下幾根羊毛。

至於猴市則是來自內地，形容股市大幅震蕩的情況，是將股市上漲的牛市和下跌的熊市，在兩者之間的狀態，也就是說從大盤來看沒有一個明確的上升或下跌方向，市場分化比較嚴重，展開的波段也較多，反覆大幅震盪，因此就用它來比喻股市大幅震盪。

猴子

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撰文 : 華美子

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