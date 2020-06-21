【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】父親節快樂！屬於爸爸的花禮

母親節的花是康乃馨，那父親節的花是甚麼呢？爸爸，他不善言辭，一直默默守護着我們，他對我們很嚴厲，當遇上困難、疾病、迷惑時，他又會對我們不離不棄，成為我們的後盾。

▲ 父親拿了筆者的單車去踏單車，圖為父親的背影。

母親節時，好多人都會送花給媽媽，以表心意。 筆者以前做過印有全家福的的杯子送給父親！今天父親節，筆者DIY 做了一份花禮給爸爸！母親節的花是康乃馨，那父親節的花又是甚麼呢？

向日葵：向日葵是菊科向日葵屬的植物。別名太陽花、向陽花、朝陽花、日頭花。向日葵的花語正是沉默的愛、沒有說出口的愛！父親擁有一顆如太陽般明朗、快樂的心，永遠都向光生長，象徵開朗、剛強、積極向上。

黃玫瑰：黃玫瑰被喻為父親之花，黃玫瑰優雅、沉着。花語是歉意，表示平日對父親關心不夠，希望父親原諒，也代表對父親的祝福和敬愛，感恩之意。父親節以送黃色玫瑰花或香檳色玫瑰花為主。

▲ 今個父親節新賞試，除了玻璃瓶，DIY向日葵黃玫瑰花盒送爸爸！

棉花；棉花的花語是珍惜身邊既人。棉花植物會開出是乳白色或是粉红色的花卉。棉花開花後會掉下，暗示着親人好友和要互相珍惜，珍惜眼前人。

松果：松果是松科植物的果實，成熟後内有種子為松子。松果是松樹上長出的果實，稱為松果，花語是幸福美滿的意思。

小時候，我們總在家等父親回家。現在長大了，爸爸總在家等我們回來一起吃飯、飲茶，今年送上DIY 向日葵黃玫瑰花盒送父親，希望父親喜歡！

▲ 早前做了一個黃玫瑰玻璃瓶送給伯父，願伯父在天上也感受到父親節快樂！

筆者藉此專欄向我家嚴父說一聲﹕「父親節快樂！祝您身體健康，每一天都平安快樂、永遠開心！」祝願天下間的父親，今日都有一個温馨愉快的父親節、永遠健康快樂！

作者_Flora Rabbit簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月學習DIY花藝，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計共30個保鮮花瓶。喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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