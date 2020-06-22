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【屋邨網紅@iM網欄】網店5分鐘創造奇跡

名人薈萃 18:45 2020/06/22

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「5分鐘可以做甚麼？落街買包米的時間都不夠！不過學王維基話齋，難道你喜歡拿着一包8公斤的米返屋企？網購太方便，『撳個制』專人送到上門。」女鞋國在上周五（12日）的直播中，5分鐘已售出超過500對鞋，相比起筆者的偶像「口紅一哥」李佳琦5分鐘賣出了15,000支口紅，當然不值一提，但鞋佬會繼續努力，邊行邊跌邊改邊創新，向目標進發。
網店的5分鐘，可以創造很多不可思議的事情，這是實體店無法相比的，故此，今天我想和大家講下，自己對網店和實體店的看法。

相關文章：【屋邨網紅@iM網欄】兼具溫度與人情味　如何培養出色客服？

無人數限制

先講下租金，香港寸金尺土，實體店經營成本高昂是眾所周知的，加上實體店需要聘請前綫銷售人員，人力成本也佔據很大經營支出，相比之下，網店沒有舖租壓力，節省了最重的經營成本，更容易進入市場。

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其次，實體店的選址，決定了市場的大小，限制了購買力。相反，網店可以做到！網店沒有地域限制，銷售面向世界，可以同時容納幾千人進入網店shopping，試問有哪一家實體店，可以同時容納過千人？我們上次直播有超過2,000人睇，直播後貨品上架，同時有過千人湧入網店shopping，我們可以實時看到購物人數及金額，望住數字不斷跳動攀升，好興奮。

無時間限制

此外，網店可以「7x24」一個星期24小時無時無刻做生意，只要銷售後台穩定便可，不受外來因素影響；而香港目前面對的問題，反而有利網店發展，在社會運動，疫情影響底下，能否開舖營業已經是每天都要苦惱的事情，大家能否抓住機會轉型，值得大家思考。

相關文章：【屋邨網紅@iM網欄】未來點做銷售? 鞋佬：歇斯底里做直播

隨着消費行為改變，新職業亦隨之崛起，例如直播帶貨網紅、KOL、YouTuber等等。事實上，去年開始，網紅直播帶貨迎來了綻放的春天，正在改變整個消費模式，「平台+網紅」是未來銷售趨勢，西班牙時尚連鎖品牌都要關過1,000間店，拓展網上市場，再死守實體店只是死路一條，鞋佬都很期待大家出甚麼招數，打入網上銷售平台，拭目以待。

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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撰文 : 鞋佬

欄名 : 屋邨網紅

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