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【Good Food,Good Mood@iM網欄】九龍區高級法餐ÉPURE

名人薈萃 18:43 2020/06/22

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港島區的人均收入及消費一般比較高，故金鐘至中上環一帶一向是高級餐飲（fine dining）的兵家必爭之地。2014年，主打當代法國料理的ÉPURE進駐尖沙咀海港城，成為九龍區少之又少的高級法式食府，更在開業兩年後勇奪米芝蓮一星，為九龍及新界居民提供了一個無需「過海」的慶祝好去處，更有不少港島人慕名而來。

為餐廳坐鎮的是法籍大廚Nicolas Boutin；他與已故名廚Joël Robuchon同樣來自法國中西部普瓦圖-夏朗德地區（Poitou-Charentes），年輕時先後任職多所殿堂級法國餐廳，如Maison Lameloise（米芝蓮三星）、La Maison Troisgros（米芝蓮三星）、Les Jardins de l'Opéra（米芝蓮二星）、Jean Bardet（米芝蓮二星）及Le Saint-James（米芝蓮二星），來頭不少。

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ÉPURE標榜採用法國直送的時令食材，透過Nicolas純熟的烹調技巧來突出食材本身的優點，為每道菜賦予最佳的balance，簡約而精緻，毫不造作，有別於傳統法國菜誇張的擺盤及厚重（heavy）的特點。

踏入盛夏，時令晚餐亦隨之變得清新輕盈，一件「紅點鮭脆撻」為晚餐揭開序幕：紅點鮭刺身以蒔蘿及檸檬皮醃製，頂部加了三文魚子來提升鮮味，再用法國海膽製成牛油汁（十分邪惡），撻底掃上檸檬醬及昆布粉，集鮮味與酸味於一身，是名副其實的「開胃菜」。

 紅點鮭脆撻

再來一杯賣相精緻的「番茄果凍」，底部以古早番茄混合法國芥末，再用西班牙凍湯分別做成雪葩、泡沫及啫喱，晶瑩剔透，中間以嬌嫩欲滴的食用花點綴，美得差點捨不得把它吃掉。

番茄果凍

頭盤是龍蝦，生熟程度掌握得啱啱好，一旁的大黃（rhubarb）配以番茄士多啤梨啫喱，令甜中帶酸的大黃充滿果香，整道菜清新酸爽，十分適合在夏天享用。

龍蝦頭盤

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緊接是「一蠔兩食」，凍蠔綴以法國花生油醬汁，並以切片芥蘭頭增加口感；熱蠔做法則比較傳統，跟炒菠菜及意式甜醬（sabayon）一起烤焗；一道菜、一款食材，卻有兩種截然不同的滋味。

法國DAVID HERVE生蠔，一蠔兩食

主菜前的「白姑魚（salmon bass)」沐浴在柚子清湯中，配搭時令青豆、海苔，以及被稱為「森林魚子醬」 的指橙（finger lime），再灑上少許山椒，令原本油份豐富、質感嫩滑的白姑魚更添柑橘清香及嗆辣風味。

白姑魚與柚子清湯

主菜是「香烤法國乳鴿」；廚師說法國乳鴿未經「放血」，所以顏色比較艷紅，亦帶「野味」的獨特風味，肉味比本地乳鴿更香更濃。他們把鴿胸烤至medium rare，鮮嫩又多汁；腿肉則捲著幼滑的鴿肝慕絲，配菜是日本矮瓜，再以山椒葉，又稱「木之芽」做成的麵豉醬調味，味道優雅而奔放。

法國乳鴿主菜

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最後來到甜品部份，廚師創新地以時令法國白露筍入饌做成雪糕，再以同樣是當季的車厘子中和白露筍的微甘，吃罷暑氣全消。

法國白露筍及車厘子甜品

餐廳現逢星期二至四提供晚餐85折，優惠至6月30日，想一試大廚手勢的讀者勿失良機！

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撰文 : Carmen Ko

欄名 : Good Food, Good Mood

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餐廳情報 晚餐 米芝蓮

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