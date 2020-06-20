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【破產個案激增】破產顧問：「本月每天接獲30至40個電話call 」　哪幾個行業成重災區﹖

理財智慧 10:00 2020/06/20

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本港5月破產呈請高達2,079宗，創2003年6月以來的17年高，數字升幅驚人，有專門協助客人辨理破產事宜的顧問表示，本月公司處理的個人申請破產個案不停遞增，坦言：「每天基本接獲30至40個call」。 

【經濟數據】香港失業率升5.9% 創15年新高　渣打：第三季將升至超過6%

疫情重挫本港經濟，最新失業率也升至5.9%，創逾15年來的最高水平。破產管理署周五（19日）公布的最新強制公司清盤案及破產案的統計數字，5月份提交破產呈請的數目高達2,079宗，創2003年6月以來的17年新高。5月份的最新破產呈請數目，相對4月份的只有6宗，按月大增逾2,073宗或345倍，數字按年增長199%。

【香港經濟】本港5月份破產呈請激增至2079宗　創03年6月以來新高
莊氏會計事務所顧問Kenneth表示，由6月份開始，公司接獲的個人申請破產個案不停遞增，他表示：「每天基本接獲30至40電話call ，而經我們處理的新個案人數大概在15至20宗，不停增加中。」另一個較特別的情況，是經濟轉差，也觸發離婚個案也有所增加，「我們部份客戶因為沒有收入而要申請破產，配偶亦因為對方財務問題而申請離婚，我們稱這類人客為『雙料客戶』。」

莊氏會計事務所顧問Kenneth


Kenneth說，近來申請破產的個案中，通常為職業司機、飲食業及美容業為主。至於多公司清盤個案中，主要為旅遊業、酒店業及零售業等，「由於生意大跌，無力償還之前借下來的債務，於是申請破產或清盤。」他預期，本港6月份的破產數字會較5月份再上升10%，預計升至2,000餘宗水平。至於全年的破產數字，他估計將逾2萬宗，相對以往每年約8,000宗水平明顯增加。

【樓價預測】疫情後樓價將現V型反彈?　萊坊林浩文推翻市場憧憬：「住宅樓價今年或跌10%」

 

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撰文 : 陳詠妍

失業率 破產管理署 失業 離婚 經濟

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