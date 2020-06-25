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【疫市營銷】新冠肺炎大流行　智能技術發展契機？

科技 09:00 2020/06/25

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新型冠狀病毒（COVID-19）的爆發衝擊本地消費及全球供應鏈。對企業而言，確保業務的持續運作至關重要。企業可透過智能技術，創造一個面向未來的營運環境。

香港充滿著無限奇蹟，特別是香港的企業，不僅勇於創新、有魄力，而且對市場反應迅速。面對新型冠狀病毒為業務連續性帶來挑戰，企業採取的應對方向可分為四類：

鬥士 (Fighter)：這些企業雖然不幸受到疫情拖累，導致營運和收入受到嚴重影響，但仍然充滿鬥志，積極採取各種可行措施應對。穆迪（Moody）最新的亞太區報告指出，航空公司、汽車製造商、石油和天然氣生產商、遊戲公司、全球航運公司、非必需品零售商、酒店等企業，均面對較大的疫情風險。

生存主義者 (Survivalist)：這些企業能迅速應變以維持營運，在密切監察收益的同時，致力確保員工安全及有效率地在家工作。上述類別比較，這些公司受疫情影響的風險較低，因此這類別的企業，包括必需品及服務、電訊、IT服務、工程和建築公司，均能維持一定的業務運作水平。

重生者 (Reactivator)：這些企業對長遠的前景感到樂觀，他們重新啟動以往擱置的IT計劃。在業務發展放緩下，這些企業能在此期間研究以往未完成的計劃。他們具備優越的條件為未來作投資。

重塑者 (Reimaginator) ： 這些企業直接調整業務模式，以把握疫情帶來的商機。他們將資源轉移到生產或採購衞生防護用品上，例如外科口罩和消毒洗手液，並發掘新的消費客源及目標市場。

我希望這些企業，無論選擇哪一種應對方式，均能成功渡過這場風暴。SAP透過危機解決方案企業解決方案，支援公司以科技解決業務中斷問題。

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撰文 : Fabian Padilla Crisol SAP香港總經理

欄名 : Smart World

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