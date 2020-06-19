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【獨家專訪】劉小慧：現在是我的人生高峰期

名人薈萃 21:33 2020/06/19

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九十年代，劉小慧挾着「學生情人」的外號加入樂壇，因其清純的外表很快就俘虜了不少年輕人的心，當年獲唱片公司力捧，與黎瑞恩和湯寶如被稱為「寶麗金三小花」。不過正當事業如日方中之際，她選擇淡出娛樂圈，26歲便宣告「退休」。事隔20載，這位昔日的「學生情人」，今天已成為一位「凍齡靚媽」。去年憑着她的成名作「蛋黃油」人氣大 增，進軍KOL界，今年2月再下一城創辦了網店「得閒 Mall Mall」，短短數月，生意不俗。劉小慧接受本刊專訪時直呼：「現在才是我的人生高峰期，能夠做自己喜歡的事，又能帶給其他人快 樂的事，有甚麼好得過這樣呢！」

不如睇吓小慧還分享了什麼........去片

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撰文 : 張以正

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