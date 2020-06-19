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《後生仔傾吓偈》KOL自爆　家人幫補首期　18歲做業主

股樓投資 21:42 2020/06/19

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世邦魏理士（CBRE）最近發表的報告顯示，香港樓價再次蟬聯第一。即使早前新冠肺炎肆虐，但樓價也沒有大跌，近期更見底回升，而最新公布的中原城市領先指數（CCL）更再創今年新高，對有意上車的年輕人來說，只能望門興嘆。不過，有藝人年紀輕輕，即使拍劇機會寥寥無幾，卻能成功上車。

相關文章：CCL再創今年新高　邊區最強勢？

早前一集《#後生仔傾吓偈》以買樓為主題，其中一位後生仔，馬景華（Kelvin）自爆18歲已成業主。他說，當時以200多萬，購入居屋單位，又稱：「當時需付一成首期，自己俾少少，家人又俾少少，後來居屋升值到300萬，便賺到人生第一桶金。」

及至去年，他再度入市，斥資600萬元，購入大埔樓花項目，並需付四成首期，其中母親出資120萬元，自己則支付100多萬。值得留意的是，就連資深物業投資者葉景強，也大讚馬景華識諗。事實上，屢有投資者建議，年輕人應盡早上車，不要奢望一步到位，到樓價升值時，再樓換樓，購買心儀單位。

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撰文 : 柳家平

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