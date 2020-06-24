【人工智能】落地應用　要靠甚麼創科環境？

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近年有不少本地企業加入創科陣營，港府亦相繼推出政策扶助，包括最新一份《財政預算案》中提出在香港科學園建設專注於人工智能及機械人科技的「InnoHK創新香港研發平台」。
實踐人工智能技術產品化，一個良好創科環境是至關重要。科學園與眾多國際科技企業合作，為創科公司提供完善的技術支援。當中包括本地首個為推動電子科技發展的技術應用工作間，自2016年成立至今，已為超過1000位本地工程師提供免費技術咨詢和測試平台(Open Lab)。
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人工智能+協作 成就新概念
在芸芸人工智能應用項目中，Hubble Connected公司便是其中一個好例子。 該公司為摩托羅拉等著名智能育兒品牌提供物聯網技術和服務，公司產品研發團隊透過和科學園區企業AI InnoLAB這類平台的合作，得到了最新深度傳感技術的資源和支援，結合中文大學嵌入式智能及物聯網實驗室研發的智能傳感算法，在短時間內成功開發了全球首個針對健康護理產品的概念驗證設計，該設計於年初在美國消費性電子展中亮相。
除了優化產品功能，人工智能技術的應用也為各行各業帶來不少營運效益。在物流業方面，採用自動導航運輸系統以節省人力並提升效率。醫療界紛紛開始研究無接觸醫療設備。正當全球面對著大流行疫情的挑戰，結合人工智能和物聯網技術的應用來提高醫療診斷的安全性是大勢所趨。
想創造更良好的創科環境，除了提升工程師對人工智能技術應用的能力，更重要的是有常規性的實體技術資源和平台的辅助，以促成和落實更多企業與學術科研機構跨領域的合作，加快將科研成果應用在實際商業產品上，更可進一步提高本地創新科技能量的儲備。
撰文 : 余敏宏 艾睿電子元器件業務亞太區總裁
欄名 : Smart World