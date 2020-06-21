【派錢1萬】1萬點用好　買股儲錢有好選擇

大家期待已久，「派錢1萬元計劃」將於6月21日（星期日）父親節起接受申請，最快7月8日就收到錢。

之前為大家分析過唔少1萬蚊以內，可以買到的股份，上周就提過房產信託基金（REITs）這個高息板塊。其實，想善用1萬元儲錢的話，尚有不少股份屬賺息又賺價的好選擇，本周推介的股份，大家用1萬元都可以最少買到2手，密密收集當長綫儲錢的話，也是不俗之選。

中國鐵塔（00788）

周五（19日）收報：1.51元

每手股數：2,000

每手入場費：3,020元

簡評：內地今年5G進入商用元年，對於基站需求大增，5G相關概念股年初曾經大炒特炒，中國鐵塔也不例外，只是近期炒作熱稍為冷卻。但下半年5G手機推出步伐，或會因疫情放緩加快，而且內地發改委已為5G基站數量定下目標，相信中國鐵塔有望受惠，加上現價處於近月低位，值得低吸。彭博數據顯示，股份今年預測息率不足2厘，為股份稍為不足之處，但爆發力搭夠之下，不妨收集。

爆發力：★★★★☆（5星為滿分）

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

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中銀航空租賃（02588）

周五（19日）收報：50.35元

每手股數：100

每手入場費：5,035元

簡評：一場新冠肺炎令全球航空交通大幅減少，以飛機租賃為主營業務的中銀航空亦累積一定跌幅。惟現時各地疫情已大致受控，相信航空業走出低谷只是時間問題，在3隻股份中，此股屬搏反彈佳選。彭博資料顯示，股份現價市盈率不足6倍，息厘有超過5.7厘，估值合理，唯一風險就是要等待行業復甦或需一定時間。

爆發力：★★★★☆（5星為滿分）

推介度：★★★☆☆（5星為滿分）

港燈─SS（02638）

周五（19日）收報：8.24元

每手股數：500

每手入場費：4,120元

簡評：現時1萬元可以買到的本地公用股選擇不多，港燈就是其中一隻，股份的好處是夠穩陣，52周高位是周五的8.24元，低位僅7.13元，相距不大，適合不太貼市的投資者。彭博預測今年息率為3.9厘，屬賺息之選；但此股好處亦是其壞處，爆發力欠奉下，未必能賺息又賺價，但純以儲錢角度看，則已經足夠。

爆發力：★★☆☆☆（5星為滿分）

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

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