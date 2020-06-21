  • 31°C
香港時間 : 2020621日 (日) 11:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【派錢1萬】1萬點用好　買股儲錢有好選擇

股樓投資 10:31 2020/06/21

分享：

大家期待已久，「派錢1萬元計劃」將於6月21日（星期日）父親節起接受申請，最快7月8日就收到錢。

之前為大家分析過唔少1萬蚊以內，可以買到的股份，上周就提過房產信託基金（REITs）這個高息板塊。其實，想善用1萬元儲錢的話，尚有不少股份屬賺息又賺價的好選擇，本周推介的股份，大家用1萬元都可以最少買到2手，密密收集當長綫儲錢的話，也是不俗之選。

中國鐵塔（00788）

周五（19日）收報：1.51元

每手股數：2,000

每手入場費：3,020元

簡評：內地今年5G進入商用元年，對於基站需求大增，5G相關概念股年初曾經大炒特炒，中國鐵塔也不例外，只是近期炒作熱稍為冷卻。但下半年5G手機推出步伐，或會因疫情放緩加快，而且內地發改委已為5G基站數量定下目標，相信中國鐵塔有望受惠，加上現價處於近月低位，值得低吸。彭博數據顯示，股份今年預測息率不足2厘，為股份稍為不足之處，但爆發力搭夠之下，不妨收集。

爆發力：★★★★☆（5星為滿分）

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

相關文章：【派錢1萬】原來仲可以買齊三大高息REITs

中銀航空租賃（02588）

周五（19日）收報：50.35元

每手股數：100

每手入場費：5,035元

簡評：一場新冠肺炎令全球航空交通大幅減少，以飛機租賃為主營業務的中銀航空亦累積一定跌幅。惟現時各地疫情已大致受控，相信航空業走出低谷只是時間問題，在3隻股份中，此股屬搏反彈佳選。彭博資料顯示，股份現價市盈率不足6倍，息厘有超過5.7厘，估值合理，唯一風險就是要等待行業復甦或需一定時間。

爆發力：★★★★☆（5星為滿分）

推介度：★★★☆☆（5星為滿分）

港燈─SS（02638）

周五（19日）收報：8.24元

每手股數：500

每手入場費：4,120元

簡評：現時1萬元可以買到的本地公用股選擇不多，港燈就是其中一隻，股份的好處是夠穩陣，52周高位是周五的8.24元，低位僅7.13元，相距不大，適合不太貼市的投資者。彭博預測今年息率為3.9厘，屬賺息之選；但此股好處亦是其壞處，爆發力欠奉下，未必能賺息又賺價，但純以儲錢角度看，則已經足夠。

爆發力：★★☆☆☆（5星為滿分）

推介度：★★★★☆（5星為滿分）

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 古植平

相關文章

【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（上）
2020/06/05
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（上）
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（下）
2020/06/05
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內銀篇）（下）
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（上）
2020/06/05
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（上）
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（下）
2020/06/05
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（能源股篇）（下）
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內需股篇）（上）
2020/06/07
【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（內需股篇）（上）
香港股票 市盈率 估值合理 5G

上一篇文章

【財經教室】甚麼是管理層收購？

下一篇文章

【港股小知識】留意持倉變化啟示　全靠CCASS
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
張柏芝劈價賣豪宅　放盤多年終有人要
張柏芝劈價賣豪宅　放盤多年終有人要
【港股追蹤】弊傢伙！炒錯咗？　中興不具芯片生產製造能力
【港股追蹤】弊傢伙！炒錯咗？　中興不具芯片生產製造能力