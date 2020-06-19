【美股開市】道指升逾300點 中美降溫+歐股利好

美股周五開市向好，道指急升371點，高見26451點；標指及納指升1%，納指再次升破10000點大關，再次逼近即市新高，主要受到中美角力暫時未見惡化，以及歐洲股市急升逾1%所帶動。

油價表現搶眼，紐約期油及布蘭特期油分別升3%及2.3%，報40.02及42.46美元。

石油相關股份受惠向好，兩大藍籌油企埃克森美孚（Exxon Mobil，XOM）及雪佛龍（Chevron，美：CVX）升2.9%及2.7%。

戲院營運商龍頭AMC Entertainment（美：AMC）股價升逾11%，主因公司表示，旗下美國的戲院7月15日將會恢復營業。戲院初步只會容許3成觀眾入場，員工也會佩戴口罩，並且加強清潔。

多隻解封概念股繼續跑贏大市，美國航空（American Airlines，美：AAL）升2.7%；郵輪公司嘉年華（Carnival，美：CCL）升2.8%。

彭博社周四報道，中國正增加購買美國農產品，以兌現中美貿易戰首階段協議。市場憧憬因港區國安法等問題，再次變得關係緊張的中美角力，暫時不會進一步升級。

歐洲議會周五召開視像會議，首次商討德國及法國共同提出、規模高達7,500億歐元的刺激經濟方案，以拯救受新冠肺炎疫情嚴重打擊的歐洲經濟。

美國周五沒有太多數據公布，僅得首季經常帳赤字（current-account deficit），按季輕微收窄0.1%至1,042億美元，主因貨物貿易赤字（trade deficit）減少。以國內生產總值（GDP）計，首季經常帳赤字為GDP 1.9%。

責任編輯：郭世正