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【盈警盈喜】金利豐金融料全年溢利按年跌50%　一文看清企業盈利預測

金融經濟 22:11 2020/06/19

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肺炎疫情再次來襲的憂慮擴散之餘，上半年疫情對企業業績打擊亦逐漸浮現，今日（19日）有企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

AV CONCEPT HOLD （00595） 預計，截至3月底止年度錄得純利按年增長不少於55%，2019年錄得5700萬元。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

 

盈警：

金利豐金融 （01031） 預計，截至3月底止年度錄得純利按年跌50%，主要由於向客戶墊付保證金融資減值虧損大幅增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中譽集團 （00985） 發盈警，2020財年淨虧損將再增加不少於9000萬美元，因確認有關加拿大礦山物業、廠房及設備的減值虧損。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

昌興國際 （00803） 預計，截至3月底止年度錄得純利虧損介乎5億元至7億元。。虧損主要由於逾期利息及其他費用產生財務費用。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

榮豐聯合控股 （03683） 預計，由盈轉虧，截至2020年3月31日止年度錄得綜合虧損。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

新世界百貨中國 （00825） 預計，於6月底止財政年度的股東應佔利潤將較去年錄得大幅下調，及可能需要確認非流動資產（包括商譽）減值虧損。

公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]

精熙國際 （02788） 預計，截5月底止5個月的營業額按年減少約35%，綜合溢利按年減少約66%。預期本集團截至6月底止6個月綜合溢利將較去年同期錄得大幅減少，甚至可能錄得虧損。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

雅視光學 （01120） ，預期，於截至6月30日止六個月純利按年跌不低於30%。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中煙香港  （06055）  發盈警，預期截至6月底半年收入、淨利潤均將按年減少50%至60%。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

相關文章：中煙香港盈警 料上半年收入、淨利潤跌50%至60%

新創建 （00659） 發盈警，疫情持續肆虐全球及市場現況，對集團的整體業績構成重大影響，預期截至今年6月底止，全年股東應佔溢利將會按年出現大幅下調。

新創建表示，今年2月17日至5月5日期間，於內地經營的收費公路和高速公路並無收取車輛通行費，集團道路業務的貢獻顯著下降。

相關文章：【盈喜盈警】博雅應佔利潤料跌7成　一文看清企業盈利預測（不斷更新）

相關文章：【盈喜盈警】中國澱粉盈喜5個月純利按年升2.5倍　一文看清企業盈利預測（不斷更新）

相關文章：新創建擬涉足海南省不良貸款管理業務

 

經濟 香港股票 雅視光學（01120） 金利豐金融（01031） 榮豐聯合控股（03683） 精熙國際（02788） 中譽集團（00985） 新世界百貨中國（00825） 昌興國際（00803） 新創建集團（00659）

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