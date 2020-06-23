【網絡攻擊】域名仿冒攻擊上升　對話劫持真假難辨

調查發現域名仿冒攻擊（domain-impersonation attacks）越趨頻繁，令對話劫持（conversation hijacking）更像真，企業更易竊露敏感資料。單單於2020年1月初，香港金融管理局已就兩個銀行欺詐網站發出警告，過去一年合共發出120個，較2016年大幅上升200%。近月，Barracuda研究人員透過每月分析超過500,000宗電郵攻擊，發現網絡罪犯在對話劫持中使用域名仿冒攻擊次數急升400%，僅於2019年7月已出現500類域名仿冒攻擊，數字更於同年11月上升增至2,000類。

相比其他釣魚式網絡攻擊，對話劫持在域名仿冒攻擊的數量相對少，然而相關攻擊極度個人化，令攻擊變得更具侵略性、難似偵測、以及需要更長的時間修復。



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什麼是對話劫持

網絡歹徒根據曾經入侵的電郵帳戶或其他渠道所得的資訊，滲入正在進行或全新展開的商業對話，手法經常用作帳號盜用（account-takeover）的一部分，駭客會仔細閱讀及監察電郵帳戶，了解其商業運作、業務往來、支付過程等詳情。駭客不會直接使用盜取帳戶進行對話劫持，而是利用入侵所得的資料，包括員工、合作夥伴或客戶之間的內部或外部對話進行電郵域名仿冒，透過仿冒網域編撰及發送具可信性的內容，誘騙受害者電匯轉帳或更新支付資訊。

發動對話劫持攻擊時，網絡罪犯使用域名仿冒技倆，包括誤植域名（typo-squatting），以相似字母取代正當URL鏈結的字母，又或在正當鏈結中加插不顯眼的字母。事前，歹徒會先註冊或購買仿冒網域。

域名仿冒攻擊可以產生極大影響，用戶會輕易地忽視正當URL和仿冒URL的細節變化：

barracudaneteworks.com

barrracudaneteworks.com

攻擊者或改變頂級域

（TLD ），以.net或.co代替.com來蒙混用戶：

barracudanetworks.net

barracudanetworks.co

如何防範對話劫持？

1. 培訓職員分辨及匯報網絡攻擊

2. 電郵攻擊包括對話劫持及域名仿冒等加入至職員網絡安全意識培訓，教導職員分辨攻擊、了解詐騙性質及如何匯報攻擊。善用釣魚網絡攻擊模擬測試，訓練用戶辨認網絡攻擊、測試培訓成效、及評估最易受攻擊的用戶。



3. 部署帳號盜用防禦軟件：帳號盜用往往是展開對話劫持攻擊的第一步。除用戶名稱及密碼外，使用多重驗證提供額外安全保障，及部署防禦科技辨認帳號盜用、即時通知用戶被盜情況及從帳戶中移除惡意電郵。



4. 監察郵箱規則、用戶登戶及域名註冊：運用科技偵測可疑活動，包括從不尋常地區或IP 地址的登入，反映帳戶有可能已被盜用。確保監察郵箱的惡意郵箱規則，因為這是帳號盜用的常用手法。歹徒登入已盜取的帳戶，制訂轉寄規則、隱藏或刪除該帳戶寄出的電郵，嘗試隱藏惡意活動。同時，留意可用作域名仿冒的全新域名註冊，為避免被牽涉域名詐編，很多企業會選擇購買相似域名。



5. 善用人工智能：騙徒利用電郵技倆避過閘道和垃圾郵件過濾器，因此善用人工智能方案偵側和封鎖包括帳號盜用或域名仿冒等攻擊是相當重要。部署安全解決方案不僅可偵測惡意鏈結或附件，機器學習更可以分析一般企業溝通模式，讓方案偵測反映有可能受到攻擊的異樣。



6. 改善內部攻策：就電匯轉帳或支付資料更新的電郵要求制訂指引及落實相關措施，要求真人或電話確認，或要求多方確認方可核准相關支付交易，協助職員避免錯誤。