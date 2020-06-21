【港股小知識】留意持倉變化啟示　全靠CCASS

題︰CCASS持倉變化啟示



現時本港市場透明度甚高，基金或股東從場外大手增持或減持股份，往往都會影響股價升跌及未來走勢，這種倉位明顯變動後，也反映大戶有所搞作。其實，散戶可從中央結算系統（CCASS）途徑得知股票持倉資訊，究竟CCASS如何運作，投資者又可以如何利用系統進行股票部署？下文將與讀者詳細探討。

CCASS系統於2008年開始啟用，系統啟用前，證券商的持倉數據並不開放予公眾，投資者無法掌握上市企業的完整資訊，稍欠透明度。本港持有股票能有兩種形式，分別是實物及中央結算系統中的電子記錄。銀行或證券行代投資者買賣證券，大多會透過中央結算系統保管及交收，按價值計現時有近半證券是存放於中央結算系統之中。

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投資者於在市場上買入股份，股票會在中央結算系統內不同戶口中轉手，即若買家帳戶增加1,000股，賣家戶口會相應減少1,000股。CCASS可以顯示券商的持股量，但不能呈現單一股東手上的持股量（投資者可從披露易查詢單一股東持股量）。現時中央結算公司會向公眾人士免費披露上市公司過往1年CCASS紀錄，包括持股銀行及證券行名稱、地址及持股紀錄，及部分願意披露股份持倉紀錄的個人投資者。



以實物持有股票會有一定的風險，例如2008年金融海嘯時，投資者以實物「紙張」形式持有股票，而當雷曼宣布破產倒閉，股票就不存在任何價值，股票亦一夜之間成為廢紙，而CCASS的優點就能免去銀行及證券行代客存有股票風險，但同時亦衍生額外費用及手續問題。



至於投資者可以如何透過CCASS系統為股票部署呢？如上述提到，投資者可以留意券商持股量的變化程度，一般來說，若持股量變化愈大，對後市的影響會愈明顯。

另外，CCASS與實貨持有的變化亦值得關注，實貨持有轉為CCASS，此反映流通量增加，相反，CCASS轉為實貨持有代表着流通量減少，這意味着會提高供求的敏感度，若果股價處於低水平，炒高的機會越高，對後市的影響亦愈大。投資在研究股份時需留意CCASS數據不只反映成交量，亦包含即日鮮、轉倉、提倉、拆股、合股及配股等因素。

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