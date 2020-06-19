【MPF】中港股MPF大幅跑贏美股　打工仔跟風走資蝕章

▲ 憧憬疫後重啟經濟等刺激，6月份整體MPF獲3%正回報，當中又以港股基金勁彈逾7%跑出。

專門追蹤強積金（MPF）數據的公司指，不少打工仔由中港股票基金轉入美股基金，惟晨星香港最新統計顯示，6月份港股基金擺脫「六絕月」魔咒，成為表現最好基金，疫下勁彈近8%，大幅跑贏同期美股不足3%的升幅。

擺脫「六絕」魔咒 港股基金彈近8%

專家提醒供款成員，作為長綫積榖的退休金不宜跟風走資，反而應緊守環球布局，冀分散風險。若供款人最近貿然換馬，慌忙由中港市場轉往美股，恐本月得不償失「蝕章」。

面對反修例一周年兼「港區國安法」的夾擊，獨立強積金研究機構「積金評級」（MPF Ratings）昨天（6月18日）發表報告指，單以5月份來看，中港股票基金淨走資3.84億元，創自2016年4年以來單月走資最高水平。

不過，晨星截至本周三（17日）的統計，綜覽市面24類MPF產品，6月份大贏家卻是港股基金，急漲7.66%，遠較平均回報錄得3.12%為好。中國及大中華股票亦升近7%，高踞升幅榜季軍，而同期美股只升2.69%。

專家：兩陰霾籠罩美股 慎防摸頂

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，作退休用的MPF宜股債均衡，以多元化投資應對波動市。況且，新冠肺炎全球大流行自3月11日突襲全球，如今逾3個多月，美股僅納指破頂，而標普的預測市盈率亦逾20倍，未免位高勢危；成員若在現市況才追買，慎防摸頂。

再者，美股眼下有兩大陰霾，包括︰（1）疫情第二波；（2）11月初為美國總統大選，尋求連任的特朗普選情告急，而拜登的加稅主張不利美元及美股。

王良享補充，中港股票仍具追落後空間，港股的值博率較美股高，畢竟中概股持續回流，如市傳百勝中國擬來港作第二上市，籌約156億元，又憧憬有北水力撑。

MPF Ratings主席叢川普（Francis Chung）向《彭博》表示，「港區國安法」令本地政治風險升溫，強積金成員對中港股票失去信心，由中港股票轉移其他資產「已有一段時間」，並預期隨着市場的不確定性趨增，有關趨勢將持續。

《彭博》引述MPF Ratings數據顯示，5月份中港股票基金錄得淨流出3.84億元，是4年來最大單月走資。截至5月底，共有2,100億元強積金資產投放在中港股票基金。同時，亞洲以外的區域性股票基金，5月錄得淨流入11.7億元，是吸資最勁的強積金資產類別。

叢川普表示，從中港股票基金與美國股票基金資金流向的巨大差距，他形容強積金成員「可能對中港股票失去信心」。惟有業界忠告，分散環球股債的資產配置，較盲目的走資潮自救，如押注單一海外市場，風險系數較低，在政治市下更能自保。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源