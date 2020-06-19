  • 30°C
香港時間 : 2020619日 (五) 21:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【MPF】中港股MPF大幅跑贏美股　打工仔跟風走資蝕章

金融經濟 20:19 2020/06/19

分享：

憧憬疫後重啟經濟等刺激，6月份整體MPF獲3%正回報，當中又以港股基金勁彈逾7%跑出。

專門追蹤強積金（MPF）數據的公司指，不少打工仔由中港股票基金轉入美股基金，惟晨星香港最新統計顯示，6月份港股基金擺脫「六絕月」魔咒，成為表現最好基金，疫下勁彈近8%，大幅跑贏同期美股不足3%的升幅。

擺脫「六絕」魔咒　港股基金彈近8%

專家提醒供款成員，作為長綫積榖的退休金不宜跟風走資，反而應緊守環球布局，冀分散風險。若供款人最近貿然換馬，慌忙由中港市場轉往美股，恐本月得不償失「蝕章」。

面對反修例一周年兼「港區國安法」的夾擊，獨立強積金研究機構「積金評級」（MPF Ratings）昨天（6月18日）發表報告指，單以5月份來看，中港股票基金淨走資3.84億元，創自2016年4年以來單月走資最高水平。

不過，晨星截至本周三（17日）的統計，綜覽市面24類MPF產品，6月份大贏家卻是港股基金，急漲7.66%，遠較平均回報錄得3.12%為好。中國及大中華股票亦升近7%，高踞升幅榜季軍，而同期美股只升2.69%。

專家：兩陰霾籠罩美股　慎防摸頂

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，作退休用的MPF宜股債均衡，以多元化投資應對波動市。況且，新冠肺炎全球大流行自3月11日突襲全球，如今逾3個多月，美股僅納指破頂，而標普的預測市盈率亦逾20倍，未免位高勢危；成員若在現市況才追買，慎防摸頂。

再者，美股眼下有兩大陰霾，包括︰（1）疫情第二波；（2）11月初為美國總統大選，尋求連任的特朗普選情告急，而拜登的加稅主張不利美元及美股。

王良享補充，中港股票仍具追落後空間，港股的值博率較美股高，畢竟中概股持續回流，如市傳百勝中國擬來港作第二上市，籌約156億元，又憧憬有北水力撑。

MPF Ratings主席叢川普（Francis Chung）向《彭博》表示，「港區國安法」令本地政治風險升溫，強積金成員對中港股票失去信心，由中港股票轉移其他資產「已有一段時間」，並預期隨着市場的不確定性趨增，有關趨勢將持續。

《彭博》引述MPF Ratings數據顯示，5月份中港股票基金錄得淨流出3.84億元，是4年來最大單月走資。截至5月底，共有2,100億元強積金資產投放在中港股票基金。同時，亞洲以外的區域性股票基金，5月錄得淨流入11.7億元，是吸資最勁的強積金資產類別。

叢川普表示，從中港股票基金與美國股票基金資金流向的巨大差距，他形容強積金成員「可能對中港股票失去信心」。惟有業界忠告，分散環球股債的資產配置，較盲目的走資潮自救，如押注單一海外市場，風險系數較低，在政治市下更能自保。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 強積金

最新專欄文章 更多

【強積金】MPF面世廿年 受託人三甲排名大執位
2020/06/07
【強積金】MPF面世廿年 受託人三甲排名大執位
【強積金】保就業計劃推出一周 中銀保誠收到逾兩萬個政府查數申請
2020/06/02
【強積金】保就業計劃推出一周 中銀保誠收到逾兩萬個政府查數申請
【強積金】中銀保誠專家提醒 申請「保就業」計劃前3大準備
2020/05/25
【強積金】中銀保誠專家提醒 申請「保就業」計劃前3大準備
【強積金】MPF今年暫急挫逾6% 打工仔人均輸$13,000
2020/05/25
【強積金】MPF今年暫急挫逾6% 打工仔人均輸$13,000
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
2020/05/24
【強積金】MPF專家提醒 申請「保就業」計劃6大貼士
港區國安法 新冠肺炎疫情 強積金 退休金

上一篇文章

【Wirecard】德國支付巨企Wirecard 捲假帳市值累挫8成　掌舵18年CEO跳船（第三版）

下一篇文章

【旅遊留意】日本台灣大馬等放寬限制 一文看清各地解除封關時間（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】康基醫療第三日孖展錄1043億　勁過網易、京東（第三版）
【新股IPO】康基醫療第三日孖展錄1043億　勁過網易、京東（第三版）
【ZARA減價】ZARA大減價　要套現救亡？
【ZARA減價】ZARA大減價　要套現救亡？
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受網上申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受網上申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌39點　恒指夜期收市無升跌（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌39點　恒指夜期收市無升跌（不斷更新）
【恒指夜期】納指期貨衝上萬關　夜期齊造好（不斷更新）
【恒指夜期】納指期貨衝上萬關　夜期齊造好（不斷更新）
中興技術導入5nm芯片「舊聞」　股價全日狂升逾兩成（第五版）
中興技術導入5nm芯片「舊聞」　股價全日狂升逾兩成（第五版）