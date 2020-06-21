【男紳圍@iM網欄】【打破迷思】日本車遠不及歐洲車？ 朋友：「你都唔識車！」

男士坐在一起，講講車經在所難免，但每次講到「歐洲車與日本車」這個話題，最終都會討論得面紅耳熱，甚至不歡而散。筆者一直都認爲日本車的安全性遠不及歐洲車，也就是坊間所説的「鋼水」不足，直到一位對日本車相當熟悉的朋友跟我説：「你都唔識車！」後，才更認真了解日本車的特性。

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「日本車安全性遠不及歐洲車」，的確是大部分人的見解，但其實這個觀念為何會在坊間流傳？要客觀知道這一輛車安全性能，其實可以參考一些安全數值，例如NCAP（撞擊測試），而不同多地方的NCAP標準都稍有不同，不過為了方便理解，我們就用歐盟NCAP的數字為統一標準吧。

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歐洲車廠方面，我們就以出名安全性甚高的瑞典廠牌Volvo作代表。以Volvo2018年出產的XC40為例，安全性正體評價為五顆星，在細項的得分為，成人乘客97%、兒童乘客87%、弱勢道路使用者71%，以及安全輔助76%。日本代表方面，我們找來安全性十足的Subaru作代表。Subaru於2017年出廠的XV為例，整體評價同為5顆星，細項方面，成人乘客為94%、兒童乘客89%、弱勢道路使用者84%，以及安全輔助68%。以上兩款車為例，日本車的安全性與歐洲車似乎相差不遠，就有些細項表現來說日本車更爲優勝，看來外界對日本車的成見甚深。

除了受都市傳説影響之外，很多車迷都習慣以外觀判斷車的完全性。發生交通意外之後，外觀的破爛度其實與安全性未必有必然關係，車室的設計才是重點，也許日本的造車概念與歐洲的大為不同，但請相信，優質的日本車與歐洲車的相距真的不太遠，甚至有過之而無不及。

作者_Derek Young簡介： 輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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