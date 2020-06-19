  • 30°C
香港時間 : 2020619日 (五) 21:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【每日焦點】蘋果iPhone SE生產綫或轉移印度　iOS 14或改名「iPhoneOS」？

科技 20:00 2020/06/19

分享：

蘋果將iPhone生產轉移到印度的傳聞不斷，近日有消息指，蘋果iOS 14系統或會出現新命名。

最近，中印爆發40多年來最嚴重軍事衝突，導致兩國關係緊張。有外電引述消息指，蘋果（Apple）已通知最少一間內地零件供應商，要求將iPhone SE零件交付到印度生產商，消息更指，蘋果正在考慮將生產綫向印度轉移，將近五分之一產能從中國轉移到印度，避免該國對進口智能手機徵收的20%進口稅。

過去幾年，有關於蘋果將iPhone生產轉移到印度的報導和傳聞不斷，而上一代iPhone SE也是出產自印度，故在該國生產2020新款iPhone SE，有望更能滿足當地市場需求。

【蘋果iPhone】蘋果或在印度組裝新iPhone SE　避免20%高進口關稅

Apple消息不斷，下週將迎來蘋果一年一度的WWDC開發者大會，而iOS 14會是其中一大亮點。不過近日就有消息指，Apple可能會將iOS 14系統改名為「iPhoneOS」。

知名爆料達人Jon Prosser 在Twitter上表示，蘋果可能會重新採用iPhone OS作為系統命名。事實上，早於2010年之前，蘋果原本將iOS系統命名為iPhone OS，後來發佈iPad產品，iPhone OS則改名為iOS。

【iPhone消息】傳蘋果iOS 14系統將改名為「iPhoneOS」

＜＜立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

責任編輯：李寶如

相關文章

【科技抗疫】疫情下用量破紀錄　Cisco強化溝通Webex平台效能
今日
【科技抗疫】疫情下用量破紀錄　Cisco強化溝通Webex平台效能
【iPhone減價】3Bazaar限定店登陸尖沙咀　快閃優惠即減達$2,000
今日
【iPhone減價】3Bazaar限定店登陸尖沙咀　快閃優惠即減達$2,000
【5G手機】防彈少年團版Galaxy S20+登陸香港
今日
【5G手機】防彈少年團版Galaxy S20+登陸香港
【官方回應】母企爆資安事故　Foodpanda香港：本地400個Email遭洩露
2020/06/18
【官方回應】母企爆資安事故　Foodpanda香港：本地400個Email遭洩露
軍事衝突 軍事 WWDC DC 印度 Apple Twitter 關稅 iPhone iPad

上一篇文章

【每日焦點】Facebook刪特朗普納粹符號競選廣告　fb私隱資料被盜索賠58萬元　

下一篇文章

【iPhone消息】傳蘋果iOS 14系統將改名為「iPhoneOS」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

TikTok母企最受IT人才歡迎？Google、fb員工爭相跳槽
TikTok母企最受IT人才歡迎？Google、fb員工爭相跳槽
Uber Transit正式登陸香港　話你知轉乘最平、最快方法
Uber Transit正式登陸香港　話你知轉乘最平、最快方法
【中美角力】憂中方獲取數據　美司法部建議加州光纖電纜不連香港
【中美角力】憂中方獲取數據　美司法部建議加州光纖電纜不連香港
【新iPhone】iPhone 12料9月如期發布　共4款機型
【新iPhone】iPhone 12料9月如期發布　共4款機型
【時代終結】Adobe Flash Player今年12月31日起停止服務
【時代終結】Adobe Flash Player今年12月31日起停止服務
【官方回應】母企爆資安事故　Foodpanda香港：本地400個Email遭洩露
【官方回應】母企爆資安事故　Foodpanda香港：本地400個Email遭洩露