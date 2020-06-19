【每日焦點】蘋果iPhone SE生產綫或轉移印度　iOS 14或改名「iPhoneOS」？

▲ 蘋果將iPhone生產轉移到印度的傳聞不斷，近日有消息指，蘋果iOS 14系統或會出現新命名。

最近，中印爆發40多年來最嚴重軍事衝突，導致兩國關係緊張。有外電引述消息指，蘋果（Apple）已通知最少一間內地零件供應商，要求將iPhone SE零件交付到印度生產商，消息更指，蘋果正在考慮將生產綫向印度轉移，將近五分之一產能從中國轉移到印度，避免該國對進口智能手機徵收的20%進口稅。

過去幾年，有關於蘋果將iPhone生產轉移到印度的報導和傳聞不斷，而上一代iPhone SE也是出產自印度，故在該國生產2020新款iPhone SE，有望更能滿足當地市場需求。

【蘋果iPhone】蘋果或在印度組裝新iPhone SE 避免20%高進口關稅

Apple消息不斷，下週將迎來蘋果一年一度的WWDC開發者大會，而iOS 14會是其中一大亮點。不過近日就有消息指，Apple可能會將iOS 14系統改名為「iPhoneOS」。

知名爆料達人Jon Prosser 在Twitter上表示，蘋果可能會重新採用iPhone OS作為系統命名。事實上，早於2010年之前，蘋果原本將iOS系統命名為iPhone OS，後來發佈iPad產品，iPhone OS則改名為iOS。

【iPhone消息】傳蘋果iOS 14系統將改名為「iPhoneOS」

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責任編輯：李寶如