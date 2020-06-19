上證綜合指數30年來最大改革　解構影響

▲ 上證綜合指數將納入科創板股票

上證綜合指數修訂編制方案，被視為30年來最大的改革，上交所今次最大改動，是將科創板股票納指上證綜指，同時剔除ST股（被實施風險警示股票），除了大市值的新股外，其他新股納入上證綜指的時間則延長。

恒生指數公司將第二上市、同股不同權股票納入恒指，以及上證綜指納入科創板股票，正反映傳統旗艦指數正不斷吸納新經濟股，有望刺激指數向上，同時刺激ETF（交易所買賣基金）市道，尤其是追綜上證綜指的ETF，不過港未有相關產品。

本港普遍以A股指數來稱上證綜指或其他內地主要指數，在港上市的南方A50（02822）、安碩A50（02823）則追縱富時A50指數，若A股指數表現好，亦有望間接帶旺其他牌子的A股指數。

上交所將上證綜指修訂內容如下：

一、ST股：指數成分股被實施風險警示的，從被實施風險警示措施次月的第二個星期五後，下一交易日起，將其從指數成分股中剔除。被撤銷風險警示措施的證券，從被撤銷風險警示措施次月的第二個星期五後，下一交易日起，將其計入指數。

二、新上市股份：日均總市值排名在滬市前10位的新上市證券，於上市滿三個月後計入指數，其他新上市證券於上市滿一年後計入指數。

三、科創板股份：上海證券交易所上市的紅籌企業發行的存託憑證、科創板上市證券將依據修訂後的編制方案計入上證綜合指數。

簡單而言，最新修訂是將有前景、有動力的股票納入，剔走質素欠佳的股票，改變指數前景。由於上證綜指自2015年股災後，長年只是徘徊2440至3587點，更多的時間是處於3000點之下，在環球股市破頂潮下，上證綜指的吸引力並不大。

上證綜指現時共1560隻成份股，ST股份達82隻。工業、可選消費佔指數26.5%及19%，信息技術僅8.7%，傳統股份佔絕對的組成部份。

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