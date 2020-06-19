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大圍舖6000萬易手　點解咁吸金？

股樓投資 19:59 2020/06/19

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受疫情所累，各類物業資產價格下跌，其中舖市最受影響，就連民生區也不幸免。不過，隨着疫情緩和，投資者重新入市，並到民生區尋寶。市場消息指，大圍富嘉花園地下舖位，面積約320平方呎，剛以約6,000萬元易手，呎價達19萬元。據了解，該舖由生果店承租，每月租金14.8萬元，回報率約3厘。

事實上，大圍雖屬新界區，惟地舖有價有市，皆因區內有多個大型屋苑，惟無大型商場，故民生消費主集中大圍道、村南道等一帶的舖位，成交呎價更可媲美消費旺區，其中富嘉花園一帶舖位，最受追捧，皆因對正大圍港鐵站，人流極旺，租金及身價向來錄得不俗的升幅。以上述舖位為例，原業主於2016年，以約4,468萬元購入，持貨4年，現轉手賺約1,532萬元，升值近三成。

值得留意的是，近期屢有名人買舖，舉例說，據土地註冊處顯示，牛池灣彩虹花園一個地舖，面積1,980平方呎，早前以4,300萬元易手，呎價2.17萬元，買家為佳寶老闆林曉毅。

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撰文 : 柳家平

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