【港區國安法】大和薦5大地產股　稱港商廈市場未處於世界末日

隨著港區國安法落實出台，美國給予本港貿易特殊地位出現變數，除引發市場對本港走資的憂慮，外國企業去留本港市場的問題也引起關注。大和發表報告稱，儘管香港寫字樓需求可能持續減少，惟面對不確定性，目前仍未有大型公司撤出香港的情況。事實上，企業對香港長遠的信心將成關鍵，但相信香港仍有基本面支持，直言無須假設香港寫字樓市場已處於世界末日，大和維持對本港寫字樓行業「正面」看法，並把新地（00016）、恆隆地產（00101）、陽光房地產基金（00435）、領展（00823）及太古地產（01972）列為行業首選。

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大和指，寫字樓的新需求已被壓抑超過一年，這亦令大部分業主普遍會下調租金以留住租戶，意味並無大批公司遷出香港或關閉在港業務的情況。同時，新地、郭氏家族公司及平保（02318）旗下的平安人壽亦承諾將對西九龍商業項目投資逾80億美元，成為香港寫字樓市場有史以來最大的投資之一。

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該行續指，現時中環區寫字樓租金最為受壓，呎租介乎40至150元，而部分業物的空置率更升至5％，不過，截至今年首季，太古廣場空置率仍維持於２％的低水平，而太古地產旗下的港島東物業，料成為「去中環化」的受惠者。