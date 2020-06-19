  • 30°C
香港時間 : 2020619日 (五) 21:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】大和薦5大地產股　稱港商廈市場未處於世界末日

股樓投資 20:46 2020/06/19

分享：

隨著港區國安法落實出台，美國給予本港貿易特殊地位出現變數，除引發市場對本港走資的憂慮，外國企業去留本港市場的問題也引起關注。大和發表報告稱，儘管香港寫字樓需求可能持續減少，惟面對不確定性，目前仍未有大型公司撤出香港的情況。事實上，企業對香港長遠的信心將成關鍵，但相信香港仍有基本面支持，直言無須假設香港寫字樓市場已處於世界末日，大和維持對本港寫字樓行業「正面」看法，並把新地（00016）、恆隆地產（00101）、陽光房地產基金（00435）、領展（00823）及太古地產（01972）列為行業首選。

相關文章：【大行點睇】港府派錢　滙豐推薦三大受惠股

大和指，寫字樓的新需求已被壓抑超過一年，這亦令大部分業主普遍會下調租金以留住租戶，意味並無大批公司遷出香港或關閉在港業務的情況。同時，新地、郭氏家族公司及平保（02318）旗下的平安人壽亦承諾將對西九龍商業項目投資逾80億美元，成為香港寫字樓市場有史以來最大的投資之一。

相關文章：【港區國安法】聯匯制度要守住　大和估不能走資多於此數...

該行續指，現時中環區寫字樓租金最為受壓，呎租介乎40至150元，而部分業物的空置率更升至5％，不過，截至今年首季，太古廣場空置率仍維持於２％的低水平，而太古地產旗下的港島東物業，料成為「去中環化」的受惠者。

撰文 : 投資組

恒隆地產（00101） 領展房產基金（00823） 陽光房地產基金（00435） 新鴻基地產（00016） 太古地產（01972） 經濟

下一篇文章

【中印衝突】印度人狂搶抵制中國Tee　收貨後竟發現是中國製
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大預言家】新冠肺炎好大件事？　德銀預言4大災難事件將摧毀全球經濟　
【大預言家】新冠肺炎好大件事？　德銀預言4大災難事件將摧毀全球經濟　
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
【零售寒冬】要錢唔要貨　ZARA大減價套現救亡？
【零售寒冬】要錢唔要貨　ZARA大減價套現救亡？
業主低市價賣樓　原因估你唔到
業主低市價賣樓　原因估你唔到
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟