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【提早退休】移居大灣區住新樓 港自住樓出租月收1.5萬夠生活?

環球政經 20:07 2020/06/19

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當不少港人想移民台日歐美澳加，有網友就宣布，跟家人開會後決定，今年年尾舉家搬返中山住, 即是移居大灣區。網友稱，他和家人在中山已置業，今年年底會收樓，到時就出租香港的自住物業，月租大約1.5萬，這筆租金足夠他一家在中山生活，加上手上有流動資金30萬港元及每年股票收息大約3萬, 大灣區生活應該好休悠。網友憧憬到時再不用工作，可以日日去遊玩。

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他又計劃買部國產私家車，日後買生活用品、家俬電器也不用慳住用。長遠而言，網友希望搞些小生意，計劃一兩年後安定下來，適應了內地的生活，就會沽出手上所有股票，做點小生意，過下老闆癮。網友也坦白說, 身邊很多朋友對他的大灣區生活有不少疑問, 例如返內地生活上網去不到You Tube及香討、 會不會識不到朋友、考車牌等問題。

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此帖一出，獲不少「知音人」, 原來有不少人也有類似的想法，但有其他網友提醒，返內地生活但香港樓收租，要記得交物業稅, 或者可以考慮將香港物業賣出，轉買收租或者收息股。至於做生意，有網友稱10多年前已付諸實行，但結果失敗，而且總結經驗，認為內地做生意要成功要有三項條件。一是由內地來港不過10年的新移民；二是未過40歲；三是在當地有官方人脈。

 

 

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撰文 : 高富健

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