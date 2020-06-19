  • 30°C
香港時間 : 2020619日 (五) 21:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【每日焦點】Facebook刪特朗普納粹符號競選廣告　fb私隱資料被盜索賠58萬元　

科技 20:30 2020/06/19

分享：

Facebook近年醜聞纏身，無時無刻都在積極對挽回用戶的信心，刪特朗普納粹符號競選廣告的同時，又指控開發商盜取用戶數據。

隨著美國反種族歧視騷亂持續，距離美國大選的日子又漸近，Facebook、Twitter等社交平台難免成為了環球傳媒發布新聞的重要戰線，甚至是吸引新讀者的最重要中介平台。

日前，Facebook就禁止海外官方傳媒張貼競選廣告，及後更宣佈刪除特朗普競選團隊在網站的多個帖文和廣告，指其違反散播仇恨的規定。

當中被移除的廣告帖文涉及一個黑框紅色倒三角，是納粹黨用來標示政治犯的標記，並呼籲特朗普支持者聯署反對「反法西斯主義運動」（Antifa）。Facebook表示，這些廣告違反其針對使用仇恨組織標籤的規定，決定移除有關廣告。

【美國大選】特朗普競選廣告涉納粹符號　Facebook極速刪除

Facebook近年醜聞纏身，因此無時無刻都在積極對挽回用戶的信心，該公司目前正起訴美國開發商Zaghar，指其在未經許可下進行非法數據蒐集活動，並從中盜取FB用戶個人資料數據。

同時，FB亦指控Zaghar利用殭屍網絡，偽裝成使用社交網絡的Android設備繞過偵測。FB表示，公司事先已向Zaghar發出警告，並封鎖有關Facebook及Instagram賬號，但Zaghar並沒有停止非法行為，故決定採取法律手段。據悉，Facebook將要求Zaghar賠償75,000美元（約58萬港元）。

【資料被盜】Facebook起訴開發商非法盜取數據　涉及5,000名用戶

＞＞立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

責任編輯：施雯雯

相關文章

【每日焦點】Zoom全面提供點對點加密　fb允許用家關閉政治廣告
2020/06/18
【每日焦點】Zoom全面提供點對點加密　fb允許用家關閉政治廣告
【每日焦點】Apple Pay無法領取交通津貼？Foodpanda爆資料外流
2020/06/17
【每日焦點】Apple Pay無法領取交通津貼？Foodpanda爆資料外流
【每日焦點】續見Apple升級好消息 迎下週WWDC盛會
2020/06/16
【每日焦點】續見Apple升級好消息 迎下週WWDC盛會
歧視 政治 醜聞 廣告 社交平台 中國 美國 Facebook Twitter Instagram

下一篇文章

【每日焦點】蘋果iPhone SE生產綫或轉移印度　iOS 14或改名「iPhoneOS」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

TikTok母企最受IT人才歡迎？Google、fb員工爭相跳槽
TikTok母企最受IT人才歡迎？Google、fb員工爭相跳槽
Uber Transit正式登陸香港　話你知轉乘最平、最快方法
Uber Transit正式登陸香港　話你知轉乘最平、最快方法
【中美角力】憂中方獲取數據　美司法部建議加州光纖電纜不連香港
【中美角力】憂中方獲取數據　美司法部建議加州光纖電纜不連香港
【新iPhone】iPhone 12料9月如期發布　共4款機型
【新iPhone】iPhone 12料9月如期發布　共4款機型
【時代終結】Adobe Flash Player今年12月31日起停止服務
【時代終結】Adobe Flash Player今年12月31日起停止服務
【官方回應】母企爆資安事故　Foodpanda香港：本地400個Email遭洩露
【官方回應】母企爆資安事故　Foodpanda香港：本地400個Email遭洩露