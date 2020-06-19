【每日焦點】Facebook刪特朗普納粹符號競選廣告　fb私隱資料被盜索賠58萬元　

▲ Facebook近年醜聞纏身，無時無刻都在積極對挽回用戶的信心，刪特朗普納粹符號競選廣告的同時，又指控開發商盜取用戶數據。

隨著美國反種族歧視騷亂持續，距離美國大選的日子又漸近，Facebook、Twitter等社交平台難免成為了環球傳媒發布新聞的重要戰線，甚至是吸引新讀者的最重要中介平台。

日前，Facebook就禁止海外官方傳媒張貼競選廣告，及後更宣佈刪除特朗普競選團隊在網站的多個帖文和廣告，指其違反散播仇恨的規定。

當中被移除的廣告帖文涉及一個黑框紅色倒三角，是納粹黨用來標示政治犯的標記，並呼籲特朗普支持者聯署反對「反法西斯主義運動」（Antifa）。Facebook表示，這些廣告違反其針對使用仇恨組織標籤的規定，決定移除有關廣告。

【美國大選】特朗普競選廣告涉納粹符號 Facebook極速刪除

Facebook近年醜聞纏身，因此無時無刻都在積極對挽回用戶的信心，該公司目前正起訴美國開發商Zaghar，指其在未經許可下進行非法數據蒐集活動，並從中盜取FB用戶個人資料數據。

同時，FB亦指控Zaghar利用殭屍網絡，偽裝成使用社交網絡的Android設備繞過偵測。FB表示，公司事先已向Zaghar發出警告，並封鎖有關Facebook及Instagram賬號，但Zaghar並沒有停止非法行為，故決定採取法律手段。據悉，Facebook將要求Zaghar賠償75,000美元（約58萬港元）。

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責任編輯：施雯雯