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Clockology上架App Store　Apple Watch用戶可自製錶面

科技 10:00 2020/06/20

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Clockology最近終於批准上架App Store，可以讓Apple Watch用家免費設計，或是使用別人設計的Apple Watch錶面。

比較坊間多款智能手錶，其中一個最大的分別就是Apple Watch只能使用watchOS中預設的錶面設計，不能隨時安裝第三方應用程式自製錶面。不過，Clockology最近終於批准上架App Store，可以讓Apple Watch用家免費設計，或是使用別人設計的Apple Watch錶面。

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Clockology由國外開發者Andrews設計推出，開發初期須透過開發者試驗平台Testdrive下載測試版，雖然能夠成功運行錶面，但仍然不能透過正常途徑取得任何Apple Watch上的存取權限。而近日終於在App Store上架，任何人都可以自訂編輯和下載別人分享的主題錶面，而且費用全免。

Clockology支援Apple Watch Series 1-5 的手錶， 在iPhone設備上執行Clockology後，程式會自動安裝至Apple Watch內，並設有自製錶面介面，可選擇數字、行針或功能錶面。用家可以透過錶面最底端左右滑動來切換不同錶面風格，或按喜好加入不同功能。不過，要將Clockology App持續打開，才可以在Apple Watch上顯示不同錶面，但仍然無礙用家查看通知以及更改錶面設定，如果退出App就會回到預設的Apple Watch錶面。

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考慮到大部分人懶於製作專屬錶面，Clockology官方Facebook專頁可以找到全球網友設計的錶面分享，只要在Facebook中輸入：「Clockology Watch Face」、「Clockology Fans」等字串加入群組，亦能找到大量錶面資源。而下載「.clock」檔案，並以Clockology app開啟，檔案就能自動儲存在iPhone或iCloud上的「Clockology」檔案夾內。

雖然Clockology仍屬初步階段，部分問題仍未解決，不過總算讓用家可以隨時換換錶面，為自己的Apple Watch創作一個別具風格的個人專屬錶面。

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責任編輯：施雯雯

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