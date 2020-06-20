【港交所上市20年】史美倫拆解港交所合併密碼　尚有未完成拼圖？

▲ 港交所上市20周年，主席史美倫親解當年合併背後較少人知的一面。

港交所 （00388） 2000年6月27日上市，本月底正式上市20周年，港交所本周股價再次到達300元以上，上市至今累升76倍。港交所主席史美倫接受本報獨家專訪時拆解20多年前港交所合併由來，當時在證監會擔任副主席的她指出，90年代末環球交易所漸走上股份制，遂向時任主席沈聯濤建議將聯交所、期交所合併，並獲港府認同，促成港交所上市。

不應由聯交所、期交所不斷爭（推類似產品），大家都是一家人。第一份（建議合併）文件是我寫的。

史美倫續稱，財政司司長曾蔭權認同聯交所、期交所合併，整個上市計劃代號為「Charlie Brown（即花生漫畫主角、史諾比主人）」。她笑言，當時不知港府原來有另一個以卡通人物的秘密計劃「Mickey Mouse」，即香港迪士尼樂園計劃。

港交所上市20年，史美倫認為合併計劃相當成功，聯交所、期交所已無門戶之分，但透露當年曾建議將證券、期貨、期權結算所合併，惜至今3家結算所仍分開經營，認為現時仍可考慮。

去年底，市傳港交所曾向市場參與者、證監為結算合併「摸底」，若獲監管和市場參與者認同，或可完成20年重組計劃的最後拼圖。

在證券、期貨、期權結算架構分開下，券商需為不同資產類別，單獨計算保證金，無法在三所直接調動，若將結算所合併，券商在資金調配靈活度將增加，營運效率也有望提升，但在監管層面，三所保證金分開，有利將風險更明確分隔。

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編輯：麥德銘