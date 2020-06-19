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【科技抗疫】疫情下用量破紀錄　Cisco強化溝通Webex平台效能

科技 19:20 2020/06/19

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近日科技巨企Cisco（思科）就在網上召開年度峰會Cisco Live，並表示會繼續免費提供旗下的通訊協作平台Webex為客戶，並升級該平台的效能。

新冠肺炎在全球仍然沸沸揚揚，美國有科技企業更加允許員工實行「永遠在家工作」（Work From Home Forever）政策，近日科技巨企Cisco（思科）就在網上召開年度峰會Cisco Live，並表示會繼續免費提供旗下的通訊協作平台Webex為客戶，並升級該平台的效能。

Cisco Live美國峰會上，該公司行政總裁Chuck Robbins就表示，其實公司早在疫情出現之前，過去10年來都已在實行遙距工作模式，他亦相信未來在家工作與辦公室工作的混合模式（Hybrid Model）將會持續下去，其中對協作、溝通的工具亦開始講究。

Cisco行政總裁Chuck Robbins就表示，未來公司會繼續延長免費版本的Webex平台服務。（Cisco Live峰會網上截圖）

他透露，自3月開始，亞太地區就有5000個以上客戶使用免費的Webex平台，未來公司亦會繼續延長，暫時可免費提供至7月。據了解，今年4月，Webex支援了5億名與會者，產出250億會議分鐘，數量超過平均水平三倍。

有見及此，Cisco就為Webex增添更多保安功能。其中包括，提供保安和符合法規配置，提供用戶體驗一致的智慧和可行的洞察，以及與Box的結合等。此外，針對醫療應用的Epic，亦可讓患者能夠有多種選擇來獲取醫療服務。

助醫療服務人員遙距醫療

Webex平台除了能安全及有效管理數量龐大的遠程辦公室員工，思科亦宣佈為Control Hub增添一項雲端UC功能，在簡化混合部署IT工作的同時，進一步擴展Webex Calling分析功能。

結合Epic電子病歷軟件，可讓醫療服務人員使用Webex Teams與患者視像溝通，查看病史並更新臨床文件。（受訪者提供圖片）

為了方便用戶隨時隨地工作，思科亦將Webex Teams和Box整合，Box為雲端內容管理平台。此外，通過結合Epic，思科可使患者和醫療服務人員更輕鬆地提供遠程醫療服務。

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遠程醫療已迅速成為主流，使醫生能夠在為患者提供醫療服務的同時保持距離。結合Epic電子病歷軟件，可讓醫療服務人員使用Webex Teams與患者視像溝通，查看病史並更新臨床文件。病人無需下載任何檔案或程式，僅通過電腦瀏覽器就可以登錄到安全的頁面，獲得所需的醫療服務。當前有超過2.5億名患者在Epic上建立了電子病歷。思科的其他合作夥伴也在構建和部署遠程醫療應用程式和解決方案。

責任編輯：李彥煒

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