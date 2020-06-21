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【中概股回巢】中概股回港好炒　還是港股回科創板更值搏？

金融經濟 09:00 2020/06/21

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【中概股回巢】中概股回港好炒　還是港股回科創板更值搏？

阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 、京東 （09618） 來港上市後，牽起美國中概股回歸熱潮。另一邊廂，部分本港上市企業陸續宣布回歸A股。中芯 （0981） 公布計劃在內地科創板上市以來，股價升逾35%。到底擬來港第二上市的美股較好炒，抑或是回內地科創板上市的港股更值搏？

除了中芯 （00981） 外，石藥 （01093） 及吉利 （00175） 也宣布計劃在內地科創板上市。中芯擬在科創板發行不多於16.9億股，即公司已發行股本25%，集資額200億元人民幣。該公司在5月6日公布回A計劃以來， 股價升逾35%。不過，回A消息對石藥及吉利的刺激作用暫有限（見下表）。

股份 公布回A消息日期 公布後兩周股價表現（%） 公布以來股價表現（%）
中芯 5月6日 +11.4% +35.5%
石藥 5月27日 -5.4% -17.8%
吉利 6月18日 - +0.4%

另一邊廂，在美國上市的中概股也陸續傳來港上市，市傳百勝中國（YUMC）秘密遞表，擬來港上市集資20億美元。阿里巴巴、網易、京東來港上市前，該股的ADR均見炒作（見下表），阿里來港上市的消息更成為該股ADR破頂的動力。若論值搏率，可能炒在美上市的中概念回報更為可觀。

股份 在港掛牌日期 掛牌前兩個月ADR累升（%） 掛牌前1個月ADR累升（%）
阿里 去年11月26日 +26.1% +7.8%
網易 6月11日 +25.7% +15.5%
京東 6月18日 +31.7% +9.5%

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