【中概股回巢】中概股回港好炒　還是港股回科創板更值搏？

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【滙豐中銀登記】政府派錢一萬 滙豐中銀登記攻略
阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 、京東 （09618） 來港上市後，牽起美國中概股回歸熱潮。另一邊廂，部分本港上市企業陸續宣布回歸A股。中芯 （0981） 公布計劃在內地科創板上市以來，股價升逾35%。到底擬來港第二上市的美股較好炒，抑或是回內地科創板上市的港股更值搏？
除了中芯 （00981） 外，石藥 （01093） 及吉利 （00175） 也宣布計劃在內地科創板上市。中芯擬在科創板發行不多於16.9億股，即公司已發行股本25%，集資額200億元人民幣。該公司在5月6日公布回A計劃以來， 股價升逾35%。不過，回A消息對石藥及吉利的刺激作用暫有限（見下表）。
|股份
|公布回A消息日期
|公布後兩周股價表現（%）
|公布以來股價表現（%）
|中芯
|5月6日
|+11.4%
|+35.5%
|石藥
|5月27日
|-5.4%
|-17.8%
|吉利
|6月18日
|-
|+0.4%
另一邊廂，在美國上市的中概股也陸續傳來港上市，市傳百勝中國（YUMC）秘密遞表，擬來港上市集資20億美元。阿里巴巴、網易、京東來港上市前，該股的ADR均見炒作（見下表），阿里來港上市的消息更成為該股ADR破頂的動力。若論值搏率，可能炒在美上市的中概念回報更為可觀。
|股份
|在港掛牌日期
|掛牌前兩個月ADR累升（%）
|掛牌前1個月ADR累升（%）
|阿里
|去年11月26日
|+26.1%
|+7.8%
|網易
|6月11日
|+25.7%
|+15.5%
|京東
|6月18日
|+31.7%
|+9.5%
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