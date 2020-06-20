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【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」

商業 10:31 2020/06/20

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「嚐麥手作」創辦人趙偉俊卻希望嘗試在工場製作自己的酵母，例如提子酵母。（陳國峰攝）

普羅大眾對於麵包的了解不深，更遑論酒種、湯種等發酵方式的分別。不過，「嚐麥手作」創辦人趙偉俊卻希望嘗試在工場製作自己的酵母，例如提子酵母。他解釋，一來特別香，而且亦較為天然。

麵包需時發酵，而用作發酵的酵母則再有細分湯種、酒種等，但香港人卻最熟悉「空氣包」。趙偉俊相信，只要繼續深耕細作，教育顧客，終有一日可以令港人知道手工麵包與「空氣包」的分別。

【創業兵團】中年轉行學藝追夢 手工麵包師傅創「嚐麥手作」闖名堂

親手製作的手工麵包，若得到食客欣賞，對趙偉俊來說是十分鼓舞。顧客反應熱烈，使他更加馬不停蹄研發新品。簡單如一個「腸仔包」，趙亦會想出不同組合，例如選用不同香腸、不同種類的麵包，以各種顏色配搭等。推出伯爵茶軟歐包後，他留意到港人特別偏好茶味款式，希望未來加推以茶為主題的包款，例如陳皮普洱。他又興致勃勃地介紹：

一般以為陳皮愈舊愈好，但若加入麵包中，則要留意與麵包味道上的配搭。

趙偉俊希望未來加推以茶為主題的包款，例如陳皮普洱。（陳國峰攝）

堅持深耕細作　確信手工麵包有市場
香港雖然有很多大大小小的麵包店，不過甚少標榜「手工麵包」。嚐麥手作創辦人趙偉俊到台灣、日本學藝時，非常欣賞當地的麵包，深信手工麵包在香港也可有市場。

其他地方的麵包款式眾多，他認為香港的麵包師傅始終比較保守。趙又侃侃而談地說起台灣推出的冰鎮法包，希望香港的手工麵包可以有同樣的創造力。

曾經在其他地方看過一個紫薯麵包，他把整條紫薯放在酥皮上，這是香港未曾見過的。

他深信手工麵包在香港也可有市場。（趙偉俊攝）

寄語年輕人： 不要怕失敗
除了麵包創新，個人前途及生活同樣可以有不同的可能性。對於年輕人，趙偉俊希望他們可以勇於嘗試及創新，不要怕失敗。就如他自己一樣，到了中年才開始創業，在未曾接觸過的領域發展，也可以做出一番成就。趙鼓勵年輕人，要勇於追求夢想。

【創業兵團】酒品發燒友創「白蘭樹下」　建獨特香港品牌

記者：葉泳珊

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