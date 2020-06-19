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【中印衝突】印度人狂搶抵制中國Tee　收貨後竟發現是中國製

環球政經 20:10 2020/06/19

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印度和中國軍隊在喜馬拉雅山邊界爆發的衝突致使20多名印度士兵喪生，在過去兩日，印度民眾發起#BoycottChineseProducts（抵制中國產品）活動，惟發現即使是印上抵制中國的產品，產地卻仍是中國，引起網民熱議。

印度政府官員表示，他們計劃提高大約300種來自中國的產品的進口關稅。其目前與中國的貿易逆差為593億美元（約4,600億港元），其中印度進口貨物的11％來自中國。

相關文章：【中印衝突】解放軍殺三印度官兵　中印高層緊急會面

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印度電信部下令政府電信供應商和其他私人公司禁止未來與中國的交易，中國公司也將被禁止參加未來項目的招標，印度升級4G服務計劃有機會因而被叫停。

自周一以來，印度各地爆發反華抗議活動，中國領導人習近平的畫像被點燃。在古吉拉特邦（Gujarat State），有人在鏡頭中把中國製的電視掉下樓。代表超過6000萬印度貿易商的全印度貿易商聯合會（CAIT）表示，將加大對華抵制行動，涵蓋化妝品到手袋和家具的3,000多種中國產品。

 

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撰文 : 梁翠麗

貿易 習近平 貿易逆差 中國 印度 關稅

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