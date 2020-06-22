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友邦逆市升2%　友邦中國改建獨資壽險子公司申請獲批

金融經濟 09:34 2020/06/22

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友邦申請獲批後，在中國的業務發展可望加速

中銀保監宣布，友邦 （01299） 將中國內地分支機構改建為友邦獨資人壽保險子公司的申請已經獲批，成為首家外資獨資人身保險公司，其註冊資本為37.8億元人民幣。友邦表示，將着手申請以在中國其他區域設立附屬於子公司的分支機構。

友邦逆市升近2%，高見73.65元，最新報73.2元，成交3.1億元。

過往由於法例限制，友邦於中國拓展業務面臨不少制肘，令其於中國的版圖則限於北京、上海、深圳等七個城市。在申請獲批後，友邦在中國的發展可望加快，上海證券報指，友邦增加分支機構的行動亦將啟動，首批分公司或選擇落戶於四川、山東、安徽、浙江、湖北、河南等地。

在投資方面，過往友邦中國的分支機構需分別設立各自的投資賬戶，以管理保險資金，惟現時各分支機構的保險資金可統一投資管理，令資金可享更金規模效應。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，對於友邦成為首家外資公司獲批在中國內地成立獨資人身保險子公司倍感榮幸和欣喜。

剛上任不足一個月的李源祥日前表態支持港區國安法，指法治是香港過往多個世代發展的支柱，亦將是香港未來世代繼續發展和繁榮的關鍵，因此「全力支持維護一國兩制的國家安全法，它將促進香港的和平發展、保障所有香港人的福祉」。

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香港股票 友邦保險（01299） 外資 保險公司 港區國安法 國安法 中國銀行保險監督管理委員會 上海 人壽保險

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