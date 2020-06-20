  • 30°C
香港時間 : 2020620日 (六) 10:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【創業兵團】中年轉行學藝追夢　手工麵包師傅創「嚐麥手作」闖名堂

商業 10:00 2020/06/20

分享：

人生的列車忽然轉軌，全因鄰居給趙偉俊一個手工麵包，令他不惜赴日台學藝，全情投身「麵包的世界」。（陳國峰攝）

由製作電腦特效，毅然轉行成為麵包師傅，趙偉俊成立麵包品牌「嚐麥手作」，每日麵包銷量過千。人生的列車忽然轉軌，全因鄰居給他一個手工麵包，令他不惜赴日台學藝，又不停研發新口味，全情投身「麵包的世界」。

趙偉俊自1995年開始參與電影的特效製作，他本來對麵包沒有甚麼認識。直至2013年，鄰居送他一個以麵包機製成的麵包，讓他打開了「麵包的大門」，驚覺「原來麵包也可以在家手工造」。

【營商秘訣】鄭裕彤成功之道　如何真誠換員工忠誠？

門外漢異地學藝　創品牌響名堂

趙偉俊自此對麵包產生濃厚興趣，由完成別人的電影夢，決定追尋自己的夢想，他甚至辭職上課學造麵包。學藝的3至4年間，他曾到台灣、日本鑽研麵包製作。要製成一個好的麵包，需要很多元素配合，例如水量、溫度、濕度等。

其他地方的麵包，每一個看上去都非常吸引，會令人想嘗試；但香港完全沒有這種感覺。

日賣逾千麵包　配搭時令食材

集百家之大成後，趙偉俊決定與幾個拍檔成立麵包品牌「嚐麥手作」。趙偉俊創業之路非常順利，他坦言現實與理想相距不大，甫開店已十分受歡迎。品牌現時每日賣出過千個麵包，而疫情期間，新蒲崗總店的銷售額更每每錄得升幅。

嚐麥手作現時每日賣出過千個麵包。（陳國峰攝）

【旅遊業復甦】Airbnb本地預訂上升15%　超越疫情前水平

除了日常營運，嚐麥手作每月仍可推出1至2款新品，全因趙偉俊堅持每日均抽時間進行研發。

每天早上6時半便在工場開始工作、打麵，與酵母鬥快，然後把已完成烤焗的麵包上架，並送往大角咀分店。

大約到了11時半，他便完成日常工作的70%，剩下時間開始其他準備工作，特別是研發酵母及新口味。

嚐麥手作會因應季節而推出不同款式的麵包。趙偉俊舉例，臨近夏天，推出兩款「冰心包」，分別是「港式奶茶黑糖麻薯冰心包」和「小山園抹茶紅豆冰心包」。除了季節限定款式之外，嚐麥手作亦順應港人着重健康、天然的心態，堅持使用日本麵粉、法國的天然酵母。在揀選食材配搭時，亦會考慮時令食物。「栗子在秋冬季節當造，而夏天則較常以水果入饌，或是泰國香草。」

【創業兵團】酒品發燒友創「白蘭樹下」　建獨特香港品牌

親手製作的手工麵包，若得到食客欣賞，對他來說是十分鼓舞。新蒲崗店烤焗麵包時，熟客有時會隔着玻璃向他打招呼；又會不時問他：「今年會不會做月餅？甚麼時候有布丁燒？」顧客反應熱烈，使他更加馬不停蹄研發新品。

記者：葉泳珊

立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

相關文章

【創業兵團】疫情推動生意　山系男手製戶外用品興趣變商機
今日
【創業兵團】疫情推動生意　山系男手製戶外用品興趣變商機
【品牌有段故】「富士急」社長搭過山車影片被廣傳　細看樂園發展史
2020/06/19
【品牌有段故】「富士急」社長搭過山車影片被廣傳　細看樂園發展史
【端午節2020】戶戶送聯乘湯譜首推素五糉　吸素食及健康主義者生意
2020/06/19
【端午節2020】戶戶送聯乘湯譜首推素五糉　吸素食及健康主義者生意
【疫市開店】無印良品德福店22日開業 　以「食」為主題　
2020/06/19
【疫市開店】無印良品德福店22日開業 　以「食」為主題　
餐廳情報 美食 辭職 創業 疫情 月餅 麵包 大角咀

上一篇文章

【創業兵團】麵包品牌「嚐麥手作」研自家酵母　盼香港不再只有「空氣包」

下一篇文章

本土插畫家趣怪畫風　嘲諷自身瑣碎事吸讀者目光
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【疫市營商】適逢618購物節　Zara乘勢促銷「補血」
【疫市營商】適逢618購物節　Zara乘勢促銷「補血」
【政府請人】聘300名行政服務助理　月薪最高25,200任期不多於12個月
【政府請人】聘300名行政服務助理　月薪最高25,200任期不多於12個月
【2020父親節】限聚令放寬　一文看清飲食購物優惠
【2020父親節】限聚令放寬　一文看清飲食購物優惠
【正價Switch機】一田再售Switch主機　網上抽籤名額792部
【正價Switch機】一田再售Switch主機　網上抽籤名額792部
【防疫抗疫基金】的士或紅色小巴司機補貼　今起接受申請
【防疫抗疫基金】的士或紅色小巴司機補貼　今起接受申請