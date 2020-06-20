【創業兵團】中年轉行學藝追夢　手工麵包師傅創「嚐麥手作」闖名堂

▲ 人生的列車忽然轉軌，全因鄰居給趙偉俊一個手工麵包，令他不惜赴日台學藝，全情投身「麵包的世界」。（陳國峰攝）

由製作電腦特效，毅然轉行成為麵包師傅，趙偉俊成立麵包品牌「嚐麥手作」，每日麵包銷量過千。人生的列車忽然轉軌，全因鄰居給他一個手工麵包，令他不惜赴日台學藝，又不停研發新口味，全情投身「麵包的世界」。

趙偉俊自1995年開始參與電影的特效製作，他本來對麵包沒有甚麼認識。直至2013年，鄰居送他一個以麵包機製成的麵包，讓他打開了「麵包的大門」，驚覺「原來麵包也可以在家手工造」。

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門外漢異地學藝 創品牌響名堂

趙偉俊自此對麵包產生濃厚興趣，由完成別人的電影夢，決定追尋自己的夢想，他甚至辭職上課學造麵包。學藝的3至4年間，他曾到台灣、日本鑽研麵包製作。要製成一個好的麵包，需要很多元素配合，例如水量、溫度、濕度等。

其他地方的麵包，每一個看上去都非常吸引，會令人想嘗試；但香港完全沒有這種感覺。

日賣逾千麵包 配搭時令食材

集百家之大成後，趙偉俊決定與幾個拍檔成立麵包品牌「嚐麥手作」。趙偉俊創業之路非常順利，他坦言現實與理想相距不大，甫開店已十分受歡迎。品牌現時每日賣出過千個麵包，而疫情期間，新蒲崗總店的銷售額更每每錄得升幅。

▲ 嚐麥手作現時每日賣出過千個麵包。（陳國峰攝）

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除了日常營運，嚐麥手作每月仍可推出1至2款新品，全因趙偉俊堅持每日均抽時間進行研發。

每天早上6時半便在工場開始工作、打麵，與酵母鬥快，然後把已完成烤焗的麵包上架，並送往大角咀分店。

大約到了11時半，他便完成日常工作的70%，剩下時間開始其他準備工作，特別是研發酵母及新口味。

嚐麥手作會因應季節而推出不同款式的麵包。趙偉俊舉例，臨近夏天，推出兩款「冰心包」，分別是「港式奶茶黑糖麻薯冰心包」和「小山園抹茶紅豆冰心包」。除了季節限定款式之外，嚐麥手作亦順應港人着重健康、天然的心態，堅持使用日本麵粉、法國的天然酵母。在揀選食材配搭時，亦會考慮時令食物。「栗子在秋冬季節當造，而夏天則較常以水果入饌，或是泰國香草。」

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親手製作的手工麵包，若得到食客欣賞，對他來說是十分鼓舞。新蒲崗店烤焗麵包時，熟客有時會隔着玻璃向他打招呼；又會不時問他：「今年會不會做月餅？甚麼時候有布丁燒？」顧客反應熱烈，使他更加馬不停蹄研發新品。

記者：葉泳珊

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