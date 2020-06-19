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Centra Tech加密貨幣騙案涉1.9億港元款項 主腦被判入獄七年

環球政經 18:39 2020/06/19

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美國加密貨幣公司「Centra Tech」早前涉嫌欺詐等多項商業罪行而被起訴，週二（17日），公司共同創辦人Robert Farkas週二於曼哈頓聯邦法庭上認罪，承認透過首次代幣發行（ICO）串謀欺騙投資者逾2500萬美元（約1.9億港元）。

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外媒消息指，Farkas與其他兩位Centra Tech創辦人Sohrab Sharma與Raymond Trapani，在2018年被控誤導投資者，虛假聲稱開發出一款簽帳金融卡，讓用戶可以在接受Visa或Mastercard刷卡的消費場所，使用加密貨幣進行支付，但事實上 Centra Tech與Visa及MasterCard從來沒有洽談合作關係。

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Farkas週二於曼哈頓聯邦法庭認罪，串謀犯下證券及電匯欺詐。根據指控，他將面臨長達10年的刑期，但由於認罪協議，檢察官同意判處70至87個月的徒刑，並處以最高25萬美元的罰款。至於涉嫌共謀Sharma及Trapani預定將在11月受審。

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撰文 : 歐高榮

商業罪行

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